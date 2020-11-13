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20+ фото «до и после», на которых запечатлен прогресс в чистом виде

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Фотографии, сделанные до и после похудения, смены дизайна интерьера или, например, тщательного ухода за растениями, всегда впечатляют, ведь показывают большие перемены. Они как фильмы, которые сразу же перемотали на самый интересный момент.

Мы в AdMe.ru любим такие снимки, ведь каждый из них демонстрирует не только заметные метаморфозы, но и работу, которую пришлось проделать, чтобы добиться результата.

«Минус 45 кг за 2 года. Горжусь собой»

© hmayo666 / Reddit

«Мы приютили Джо 3 месяца назад, и я не узнаю ее на первых фотографиях. Тогда я и подумать не могла, что она такой пушистик»

© migratingcocos / Reddit

«Поверить не могу, что раньше я любила длинные прямые волосы, а не короткие и вьющиеся»

© rebelprincessofmars / Reddit

«Это результат чистки и полировки маминой сумки из 80-х»

© vstartledpancake / Reddit

«Моей подруге нужна была помощь, чтобы привести в порядок торт, который она забрала у декоратора. Горжусь проделанной работой»

© pungoturn / Reddit

«Не думаю, что кто-то хотя бы раз пытался отмыть эту стену с тех пор, как ее возвели много лет назад»

© TomVee83 / Reddit

Чуть больше, чем за год, потеряно 78 кг

© Unknown user / Reddit

«Эта куколка висит на стене нашего дома. Метаморфоза, произошедшая с ней за 8 дней, просто потрясает»

© Bomba268 / Reddit

«Наша кухня до и после ремонта»

© jasminegreentea77 / Reddit

Прошло 5 месяцев

© Freakazoidandroid / Reddit

«В 2006 году мой парень попросил нарисовать ему на день рождения картину с эпическим сюжетом»

© AsurM / Reddit

«10 лет спустя я решила, что наконец пришло время сделать то, о чем я всегда мечтала. Я бросила работу и стала учиться рисовать. И много лет я создавала обновленную версию той первой картины».

«До и после операции по уменьшению груди. Я очень довольна результатом»

© gabdalessandro1113 / Reddit

Вот так за год изменился оборудованный в гараже спортзал

© Jstevens9 / Reddit

«Мой каламондин. Ощущаю себя гордым папочкой»

© PatrickTulip / Reddit

Каламондин — гибрид кумквата и мандарина (примечание AdMe.ru).

«Это я до и после того, как решил что-то делать со своей депрессией»

© rabidoverlord / Reddit

«Я самостоятельно обустроила балкон. Это первый раз, когда я занималась чем-то подобным»

© Fun_Bug4751 / Reddit

До и после первой стрижки

© maediratta / Reddit

«Это дом моего 52-летнего приятеля. У него проблемы с бедром, никакого опыта в ландшафтном дизайне, но он сотворил это все сам»

© Cafen8ed / Reddit

«Ты сделала что-то со своим лицом? Ботокс? Брекеты? Лицевая йога?» — «Нет, просто похудела на 37 кг»

© Hgxsrchgfch / Reddit

«6 лет назад мне провели операцию по выпрямлению позвоночника. После этого я стала на 5 см выше»

© BiblicalNuisance / Reddit

А у вас есть собственные фото или истории «до и после», которыми вы хотели бы с нами поделиться?

Фото на превью rebelprincessofmars / Reddit
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