20+ фото «до и после», на которых запечатлен прогресс в чистом виде

Фотографии, сделанные до и после похудения, смены дизайна интерьера или, например, тщательного ухода за растениями, всегда впечатляют, ведь показывают большие перемены. Они как фильмы, которые сразу же перемотали на самый интересный момент.

Мы в AdMe.ru любим такие снимки, ведь каждый из них демонстрирует не только заметные метаморфозы, но и работу, которую пришлось проделать, чтобы добиться результата.

«Минус 45 кг за 2 года. Горжусь собой»

«Мы приютили Джо 3 месяца назад, и я не узнаю ее на первых фотографиях. Тогда я и подумать не могла, что она такой пушистик»

«Поверить не могу, что раньше я любила длинные прямые волосы, а не короткие и вьющиеся»

«Это результат чистки и полировки маминой сумки из 80-х»

«Моей подруге нужна была помощь, чтобы привести в порядок торт, который она забрала у декоратора. Горжусь проделанной работой»

«Не думаю, что кто-то хотя бы раз пытался отмыть эту стену с тех пор, как ее возвели много лет назад»

Чуть больше, чем за год, потеряно 78 кг

«Эта куколка висит на стене нашего дома. Метаморфоза, произошедшая с ней за 8 дней, просто потрясает»

«Наша кухня до и после ремонта»

Прошло 5 месяцев

«В 2006 году мой парень попросил нарисовать ему на день рождения картину с эпическим сюжетом»

«10 лет спустя я решила, что наконец пришло время сделать то, о чем я всегда мечтала. Я бросила работу и стала учиться рисовать. И много лет я создавала обновленную версию той первой картины».

«До и после операции по уменьшению груди. Я очень довольна результатом»

Вот так за год изменился оборудованный в гараже спортзал

«Мой каламондин. Ощущаю себя гордым папочкой»

Каламондин — гибрид кумквата и мандарина (примечание AdMe.ru).

«Это я до и после того, как решил что-то делать со своей депрессией»

«Я самостоятельно обустроила балкон. Это первый раз, когда я занималась чем-то подобным»

До и после первой стрижки

«Это дом моего 52-летнего приятеля. У него проблемы с бедром, никакого опыта в ландшафтном дизайне, но он сотворил это все сам»

«Ты сделала что-то со своим лицом? Ботокс? Брекеты? Лицевая йога?» — «Нет, просто похудела на 37 кг»

«6 лет назад мне провели операцию по выпрямлению позвоночника. После этого я стала на 5 см выше»