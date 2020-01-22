20 фото для тех, кому срочно нужно встряхнуться и увидеть что-то новое
Похоже, почти каждый из нас считает, что в наше время удивляться уже попросту нечему. Но стоит лишь слегка сместить фокус своего внимания, и — вуаля — окружающий мир предстает перед нами в совершенно ином свете. Природа готова поражать нас своими аномалиями, а человеческая фантазия все так же не знает границ.
AdMe.ru не перестает изумляться тому, как много есть всего на свете, чего мы не видели и не знали.
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Фото на превью grettaaa / reddit