20+ фото для тех, кому срочно нужно успокоиться и прийти в себя

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В мире, полном неразберихи и суеты, каждому из нас порой не хватает гармонии и успокоения. Однако чаще всего мы слишком торопимся, чтобы замечать детали. Но есть и люди, которые умудряются найти дзен в самых обыденных вещах.

Мы в AdMe.ru часто встречаем на просторах интернета идеальные фотографии. И среди них есть такие, над которыми можно залипнуть минимум на несколько минут.

«Сегодня мой утренний кофе выглядел так. Я долго не мог решить, пить мне его или продолжать любоваться»

Кто-то потрудился на славу

Интересно, сколько времени заняло у автора составление такой мозаики

«Мой папа наслаждается процессом упаковки подарков»

Когда убеждаешься, что природа знает все о создании идеальных форм

В геометрию и градиент этих пирожных с ревенем можно влюбиться

Кажется, кто-то постиг дзен, пока вырезал этот идеальный шарик мороженого

Если вы вдруг вскипели на работе, используйте для расслабления канцелярские скрепки

Теперь точно никто не скажет, что на фото завален горизонт

Среди экскаваторщиков тоже встречаются перфекционисты

Эти два камня просто созданы друг для друга

Ракурс иногда решает многое

Это печенье так и просится в кружку

Вряд ли от такого расположения фруктов и ягод лимонад становится вкуснее, но рассматривать его хочется снова и снова

Забудьте все, что вы раньше знали об укладывании поленниц

Нет, это не разные картинки, но поверить в такое крайне сложно

Кто подстригал эти деревья?

«Это почти идеальный цветок, который я нашел на прогулке»

Мечта сантехника-перфекциониста

Идеальная магазинная выкладка? Пожалуйста

Это не песчаная дорога. Поезд вез зерна кукурузы, а один вагон оказался дырявым

Наверное, гости показа были в восторге

Бонус: еще одно доказательство, что коты и коробки созданы друг для друга

Любите ли вы идеальные формы? Можете залипать над чем-нибудь часами?