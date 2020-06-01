20 примеров внезапной безупречности, которая может настигнуть любого из нас

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Исследования показали, что созерцание прекрасного делает людей счастливее и снижает уровень стресса. И в нынешнее время, когда на нас каждый день обрушивается огромное количество информации и мы вынуждены подстраиваться под бешеный темп жизни, нам необходим такой простой вид отдыха. Будь то безупречно поместившийся в коробке кот или идеальный градиент свежесваренного кофе.

При работе над этим материалом внутренний перфекционист редакции AdMe.ru ликовал. Надеемся, что и ваш тоже получит дозу удовлетворения при просмотре нашей подборки.

«Купил новый стол. Начал ставить колонки, и тут случилось такое...»

«Мой новый холодильник идеально помещается в этом кухонном гарнитуре»

«Можете не верить, но это массивное скопление розовых кристаллов на самом деле соль! Розовая галитовая соль из Калифорнии»

«Мой отец решил наглядно показать цикл жизни голубики»

«Этот кусочек моркови идеально вписался в центр моей лопаточки»

«Купил мороженое. Мой внутренний перфекционист доволен как никогда»

«Наша голубая ель почему-то становится белой, а не голубой»

Это черный бархат — самый черный цветок в мире. Он был выведен в 2010 году путем естественной гибридизации

«Эта порция арахисового масла почти идеальной формы»

Идеально вписался

«У моего бургера идеальная верхняя булочка»

«Великолепный градиент кофе, который я сделал сегодня»

«Решил проверить, каким вышел выращенный мною лайм, а он оказался двойным»

«Ничего важного, просто хотел, чтобы мир увидел, что сегодня у меня было идеальное авокадо»

«Серийный номер на этой долларовой купюре — палиндром»

Палиндром — число, слово или фраза, одинаково читающиеся в обоих направлениях. — Прим. AdMe.ru.

Идеальная прокладка кабеля

«Мои пирожки идеально вмещаются в контейнер»

«Я встроил светодиодные фонари в нашу лестницу, и теперь перфекционист во мне ликует»

«Я больше никогда не смогу это повторить»

«Купила шоколадку. Даже не знаю, чем я больше довольна: ее вкусом или ее идеальностью»

А вы перфекционист или предпочитаете легкий налет беспорядка? Возможно, у вас есть фото чего-нибудь идеального? Если да, то поделитесь с нами.