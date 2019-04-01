20+ фото, благодаря которым даже не нужно смотреть Discovery
Пока ученые отправляют все новые зонды на другие планеты в поисках возможной жизни вне Земли, наша природа продолжает удивлять очередными диковинками. Голубые пчелы, черно-белая река и прямо-таки инопланетные черви — все они существуют не в мире фантастики, а у нас под боком. И хотя век первооткрывателей закончился, Земля все еще полна тайн и загадок, которые ждут, когда их разгадают.
AdMe.ru очарован бесконечной фантазией природы и делится с вами плодами ее неуемного воображения.
Эта голубая сойка еще не успела полностью сменить оперение
Эффектное преображение маленькой рыбы фугу
А вот так она «сдувается» до своего обычного размера
Рентгеновский снимок беременной змеи
Миграция скатов
Голубой омар, который встречается 1 раз на 2 млн особей
Этому оливковому дереву 2 тыс. лет
Видели когда-нибудь жирафа без пятен?
Дуб Ангела в Южной Каролине, которому 500 лет
Семена проросли прямо из помидора
Змея линяет так, что кажется, будто она ест саму себя
Камень в разрезе выглядит как океан
Завораживающий танец орла-скомороха
Пляж в Словении, полностью усеянный ракушками
Проросшие семена авокадо похожи на инопланетян
Прекрасный до ужаса магматический поток
Этот гриб — будто кусочек звездной туманности
Исчезающий вид — драконово дерево
Именно здесь река Амазонка встречается с Риу-Негру. Разница между цветами обусловлена разными почвами
Ударная волна от взрыва
Вот так выглядит та часть айсберга, которая находится под водой
Морской червь, найденный на побережье Бали
Скелет вымершего Archelon ischyros — самой большой морской черепахи, которая когда-либо существовала. Фото 1902 года
А вы бы хотели увидеть что-либо из этого воочию — к примеру, лавовый поток или миграцию скатов?
Фото на превью Boojibs / reddit