20+ фото, благодаря которым даже не нужно смотреть Discovery

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Пока ученые отправляют все новые зонды на другие планеты в поисках возможной жизни вне Земли, наша природа продолжает удивлять очередными диковинками. Голубые пчелы, черно-белая река и прямо-таки инопланетные черви — все они существуют не в мире фантастики, а у нас под боком. И хотя век первооткрывателей закончился, Земля все еще полна тайн и загадок, которые ждут, когда их разгадают.

AdMe.ru очарован бесконечной фантазией природы и делится с вами плодами ее неуемного воображения.

Эта голубая сойка еще не успела полностью сменить оперение

Эффектное преображение маленькой рыбы фугу

А вот так она «сдувается» до своего обычного размера

Рентгеновский снимок беременной змеи

Миграция скатов

Голубой омар, который встречается 1 раз на 2 млн особей

Этому оливковому дереву 2 тыс. лет

Видели когда-нибудь жирафа без пятен?

Дуб Ангела в Южной Каролине, которому 500 лет

Семена проросли прямо из помидора

Змея линяет так, что кажется, будто она ест саму себя

Камень в разрезе выглядит как океан

Завораживающий танец орла-скомороха

Пляж в Словении, полностью усеянный ракушками

Проросшие семена авокадо похожи на инопланетян

Прекрасный до ужаса магматический поток

Этот гриб — будто кусочек звездной туманности

Исчезающий вид — драконово дерево

Именно здесь река Амазонка встречается с Риу-Негру. Разница между цветами обусловлена разными почвами

Ударная волна от взрыва

Вот так выглядит та часть айсберга, которая находится под водой

Морской червь, найденный на побережье Бали

Скелет вымершего Archelon ischyros — самой большой морской черепахи, которая когда-либо существовала. Фото 1902 года

А вы бы хотели увидеть что-либо из этого воочию — к примеру, лавовый поток или миграцию скатов?