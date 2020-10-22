20+ фишек супермаркетов, которые по-настоящему заботятся о своих клиентах

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Статистически поход в магазин за продуктами занимает около 41 минуты (а это, кстати, 53 часа в год). И для того, чтобы завоевать лояльность покупателя, супермаркеты вынуждены предлагать им нечто большее, чем просто еду и товары первой необходимости.

Заядлые путешественники делятся своими наблюдениями о таких фишках в сети, а мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих историй.

В Китае есть весы с распознаванием товара: показывают сразу наименование и вес

Сразу вместе с едой быстрого приготовления продаются и контейнеры

Есть сеть супермаркетов, где после 19:00 каждые полчаса стоимость продуктов понижается на 10 %

В Азии начали запаковывать овощи в листья

С заботой об экологии: тележки из вторсырья

«Вы толкаете 152 переработанные упаковки из-под молока».

В Канаде есть магазины, где можно купить елку. Существует 2 варианта цены: $ 29,97 и $ 44,97. Оплачиваешь товар на кассе, выходишь и берешь нужную ель

В США в сети Walmart на входе в магазин стоят электрокары. Ими могут воспользоваться люди, которым тяжело самостоятельно передвигаться

В штате Иллинойс, США, есть крупный центр для помощи малоимущим

Бесплатный супермаркет: все точно так же, как и в обычном продуктовом, но нет ценников. Вместо них указано, сколько товара можно взять в одни руки. © medvedeq / pikabu

В Англии у входа в магазины есть стенды с ручными сканерами

Берешь такой для прогулки по магазину, сам пробиваешь каждый товар, сам оплачиваешь. Никаких очередей. © SweetSummer / pikabu

В Финляндии, когда в магазине появляется слепой, к нему подходит продавец и проводит по рядам, подробно консультируя обо всем

Рядом с супермаркетом есть специальные «парковки» для собак

В одном из магазинов Будапешта

Швейцария. Нерабочее воскресенье. Этот супермаркет тоже закрыт (с вечера субботы до утра понедельника). Товар просто лежит рядом. Народ гуляет

В одном из торговых центров Берлина есть такой вот скоростной выход

Большинство супермаркетов в Ирландии активно занимаются благотворительностью

Покупатели берут жетон и голосуют за проект, которому Tesco пожертвует деньги: оборудование для школ, больниц, помощь домам престарелых или облагораживание района. © DoKZ / pikabu

Рядом с ценой указывают стоимость за 1 кг или 1 л для удобства сравнения

В Германии в книжных магазинах есть диванчики, автоматы с кофе и водой. А некоторые практически стали полноценными кофейнями

Зарядить свой смартфон во время шопинга? Легко

В супермаркетах Австралии у продуктов есть рейтинг

Рейтинг от 0,5 до 5 звезд. Показывает, насколько продукт полезен для здоровья. Рассчитывается по количеству полезных и вредных веществ в составе. © au4you / pikabu

Подарки за покупки в Австралии

В одной из торговых сетей есть акция, от которой в восторге дети и взрослые: за каждые $ 30 в чеке дают игрушку. И теперь, стоя в очереди, все обсуждают свои коллекции и просят поделиться. © au4you / pikabu

Цифровые плечики, которые показывают размер и стоимость вещи