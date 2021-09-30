20+ фишек, которые можно увидеть только на чужом рабочем месте. А мы вам их покажем

Практически каждый человек проводит на работе значимую часть жизни. И совсем немаловажно, что он видит ежедневно перед собой: офисные стены или город с высоты птичьего полета, бесконечную дорогу или экзотических животных.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят рабочие места представителей разных профессий. Теперь вы тоже можете это увидеть. А в конце вас ждет бонусное фото от дамы, у которой одна из наиболее востребованных профессий в нашем мире.

«Я ветеринар. Звонит женщина: „Можно у вас леопарда обследовать?“ Поржали, мол, привозите. И реально на следующий день нам привезли леопарда на УЗИ!»

«Как мы его грузили и обследовали — тема для отдельной истории... А вообще работа, конечно, дико интересная. Не скажу, что всегда веселая, но скучно не бывает».

«Кроме основной работы есть вторая — промышленный альпинист. Рабочее место всегда разное. Здесь наша бригада красит вышку „Транснефти“»

В космосе своя атмосфера

«Работаю крановщиком. Меня спрашивают: „А как в туалет на кране ходить? Спускаться надо или приспособление какое-то есть?“»

«Отвечаю: спуститься вниз в туалет не успеешь. Поэтому по-маленькому — в бутылку, по-большому — в мусорный пакет».

«Мы команда пекарей. Сегодня я отвечала за цвет выпечки»

«Интерьер кабины моего мусоровоза»

«Мой маленький магазинчик бытовой химии и косметики»

«Вид с моего рабочего места. Охотское море. Я матрос 1-го класса»

Кажется, из этой шерсти можно собрать новую собаку. Вот такая работа у грумера

«Вдруг кому-то будет интересно, как выглядит веломастерская»

«Тружусь на колесе обозрения»

«Я биолог, работаю с вирусами, клеточными культурами и лабораторными животными. На фотографии мое основное рабочее место»

«Вид с моего рабочего места. А это, собственно, моя красавица!»

«Я работаю в зоопарке, и милый Джеффри любит помогать нам готовить обед для животных. Он танцует и развлекает нас»

«Я судья-информатор в молодежной хоккейной лиге, Оренбург»

«Работаю частным тренером по плаванию в Дубае. Ну и, естественно, безумно люблю свою работу. Это один из бассейнов»

Вид из кабины трамвая

«Работаю кассиром. Фото сделано в „черную пятницу“»

«Работаю в Олимпийском парке водителем-гидом»

«Несколько фотографий с моего рабочего места. Всегда рады помогать людям»

«Я анестезиолог. В зависимости от того, с каким настроением пациент „уйдет в наркоз“, так он его и перенесет. Поэтому сам всегда стараюсь немного отвлечь больного, иногда пошутить, если это уместно, разрядить обстановку. Тогда и работать легче».

«Экскаваторщик я»

«Работаю гидом. На самом деле рабочего места как такового нет. Все тропы Алтая — моя работа»

Бонус: «Двое детей, муж. Мое рабочее место. Лучшей работы и не придумаешь!»