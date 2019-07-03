20 фиаско онлайн-шопинга, после которых хочется потребовать свои деньги обратно

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Заказывать вещи онлайн — дело сложное. Если вам повезет, все пройдет гладко. В этой лотерее никогда не угадаешь, получишь ли ты ту самую идеальную вещь или пополнишь ряды авторов гневных отзывов. Полбеды, если товар будет неподходящего размера: иногда в посылке можно обнаружить и вовсе нечто абсурдное.

Мы в AdMe.ru коллекционируем нелепые случаи онлайн-покупок. Пусть не слишком приятно получать не то, чего вы так ждали, — над этим всегда можно посмеяться.

1. Онлайн-шопинг наглядно

2. «Заказал куклу Рика Санчеза в подарок другу»

3. Бедный Дэдпул

4. «Запомните: всегда проверяйте размеры ВСЕГО, что заказываете на Amazon»

5. Больше похоже на дверной коврик

6. И снова: всегда проверяйте размеры при заказе

7. Все еще довольно мило!

Hey @amazon I think I deserve an explanation. What I ordered vs what I got: pic.twitter.com/jbAJWWkzJX — Conz Preti (@conz) December 6, 2017

8. Когда ты не очень тщательно продумал покупку

im never ordering stuff anymore pic.twitter.com/rYwwXFIpUw — 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 (@roysdelrio) December 20, 2017

9. Вот как миньоны потихоньку завоевывают мир

what I ordered on eBay vs what I got today 🙃 pic.twitter.com/doocajBmrb — ashleigh (@acskii) January 25, 2017

10. Кошмар любого перфекциониста

11. «Мой приятель заказал 1,5-сантиметровый электромагнитный клапан на Amazon и получил 2-метрового плюшевого мишку. Они сыграли в хоккей на Xbox»

12. С этим единорогом точно что-то не так

13. Платье из нормальной ткани vs. платье из перевязочной

14. Хм, что-то не то

15. «Девушка заказала куртку на Target, а получила это. У них даже на складе нет такого товара»

16. «Я заказал настольную лампу на Amazon. Надо было более внимательно читать характеристики»

17. «Друг купил на eBay Apple Watch за $ 600. Вот что ему пришло»

18. «Уверена, он просто усох. Надо попробовать добавить воды»

19. Заказ vs. получение: больше похоже на бонус!

What I ordered vs what I got 😭😭 .. I’m dying pic.twitter.com/VU1e3v9KIW — YeeYeeYee (@AHotMetss) April 19, 2019

20. «Почему не стоит покупать раковину на Amazon»