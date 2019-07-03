20 фиаско онлайн-шопинга, после которых хочется потребовать свои деньги обратно
Заказывать вещи онлайн — дело сложное. Если вам повезет, все пройдет гладко. В этой лотерее никогда не угадаешь, получишь ли ты ту самую идеальную вещь или пополнишь ряды авторов гневных отзывов. Полбеды, если товар будет неподходящего размера: иногда в посылке можно обнаружить и вовсе нечто абсурдное.
Мы в AdMe.ru коллекционируем нелепые случаи онлайн-покупок. Пусть не слишком приятно получать не то, чего вы так ждали, — над этим всегда можно посмеяться.
1. Онлайн-шопинг наглядно
2. «Заказал куклу Рика Санчеза в подарок другу»
3. Бедный Дэдпул
4. «Запомните: всегда проверяйте размеры ВСЕГО, что заказываете на Amazon»
5. Больше похоже на дверной коврик
6. И снова: всегда проверяйте размеры при заказе
7. Все еще довольно мило!
8. Когда ты не очень тщательно продумал покупку
9. Вот как миньоны потихоньку завоевывают мир
10. Кошмар любого перфекциониста
11. «Мой приятель заказал 1,5-сантиметровый электромагнитный клапан на Amazon и получил 2-метрового плюшевого мишку. Они сыграли в хоккей на Xbox»
12. С этим единорогом точно что-то не так
13. Платье из нормальной ткани vs. платье из перевязочной
14. Хм, что-то не то
15. «Девушка заказала куртку на Target, а получила это. У них даже на складе нет такого товара»
16. «Я заказал настольную лампу на Amazon. Надо было более внимательно читать характеристики»
17. «Друг купил на eBay Apple Watch за $ 600. Вот что ему пришло»
18. «Уверена, он просто усох. Надо попробовать добавить воды»
19. Заказ vs. получение: больше похоже на бонус!
20. «Почему не стоит покупать раковину на Amazon»
С вами когда-нибудь случалось подобное? Напишите в комментариях.
Фото на превью barcincom / Instagram, noeloquence / Instagram