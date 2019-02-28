20+ фатальных стрижек, которые докажут, что лысый череп — не всегда худший вариант

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Когда дело касается стрижки, имеет значение все: тип волос, личные предпочтения, полтонны фото с примерами и, конечно же, парикмахер с золотыми руками на горячей кнопке в телефоне. С последним, правда, везет не всегда и не всем, и неровные кончики — далеко не самое страшное, что можно получить, доверив свою шевелюру непрофессионалу.

AdMe.ru отыскал самых смелых клиентов салонов красоты, которые не побоялись показать всему интернету результат встречи с горе-мастером типа «руки-ножницы». А некоторые даже сделали неординарную прическу частью своего стиля.

«Как выглядели мои волосы, что я просила и что получилось в итоге»

Отличный насест для курочки-несушки

Если вы думали, что последний бойскаут — это лысый Брюс Уиллис, то нет. Вот он

«Этот парень был в моем учебнике»

Когда реальность не оправдала ожиданий. От слова «совсем»

Трудно поверить, но стрижка этого парня — осознанный выбор

Сделать чалму из ваших же волос? Без проблем!

Когда источник вдохновения — сенокос

Когда попросил парикмахера внести в привычную стрижку изюминку

«Поднимите мне челку чуть выше на этот раз»

Просто хотел разбитое сердце, а получил крендель

Хорошо, что у этого парня нет проблем с прической. В нем вообще все идеально: улыбка, ресницы, брови...

Когда тебе очень глубоко за 30, но в душе ты все еще молодой и дерзкий панк

Парикмахеру удалось все, даже брови

«В тот день я узнала разницу между парикмахерами и „мастерами салонов красоты“»

— Вы знаете, я очень люблю кокосы... — Ни слова больше!

А здесь угадаете, что больше всего любит этот парень?

Попросил парикмахера выбрить тонкую полосу. Вот результат

Пожалуй, худшая попытка нарастить волосы

Утверждает, что пошел к парикмахеру и попросил делать все, что тот хотел, с его волосами

Вьетнамский салон предложил бесплатную стрижку для тех, кто хочет прическу Ким Чен Ына или Дональда Трампа

А у вас есть фото с прической, которая стала для вас разочарованием года? Рискнете показать?