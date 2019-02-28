20+ фатальных стрижек, которые докажут, что лысый череп — не всегда худший вариант
Когда дело касается стрижки, имеет значение все: тип волос, личные предпочтения, полтонны фото с примерами и, конечно же, парикмахер с золотыми руками на горячей кнопке в телефоне. С последним, правда, везет не всегда и не всем, и неровные кончики — далеко не самое страшное, что можно получить, доверив свою шевелюру непрофессионалу.
AdMe.ru отыскал самых смелых клиентов салонов красоты, которые не побоялись показать всему интернету результат встречи с горе-мастером типа «руки-ножницы». А некоторые даже сделали неординарную прическу частью своего стиля.
«Как выглядели мои волосы, что я просила и что получилось в итоге»
Отличный насест для курочки-несушки
Если вы думали, что последний бойскаут — это лысый Брюс Уиллис, то нет. Вот он
«Этот парень был в моем учебнике»
Когда реальность не оправдала ожиданий. От слова «совсем»
Трудно поверить, но стрижка этого парня — осознанный выбор
Сделать чалму из ваших же волос? Без проблем!
Когда источник вдохновения — сенокос
Когда попросил парикмахера внести в привычную стрижку изюминку
«Поднимите мне челку чуть выше на этот раз»
Просто хотел разбитое сердце, а получил крендель
Хорошо, что у этого парня нет проблем с прической. В нем вообще все идеально: улыбка, ресницы, брови...
Когда тебе очень глубоко за 30, но в душе ты все еще молодой и дерзкий панк
Парикмахеру удалось все, даже брови
«В тот день я узнала разницу между парикмахерами и „мастерами салонов красоты“»
— Вы знаете, я очень люблю кокосы...
— Ни слова больше!
А здесь угадаете, что больше всего любит этот парень?
Попросил парикмахера выбрить тонкую полосу. Вот результат
Пожалуй, худшая попытка нарастить волосы
Утверждает, что пошел к парикмахеру и попросил делать все, что тот хотел, с его волосами
Вьетнамский салон предложил бесплатную стрижку для тех, кто хочет прическу Ким Чен Ына или Дональда Трампа
А у вас есть фото с прической, которая стала для вас разочарованием года? Рискнете показать?
Фото на превью carli_snyder / Reddit