20+ фамилий, которые поддают такого жара в жизнь своим владельцам, что мало не покажется

Фамилии, как и родню, не выбирают. Одним счастливчикам достаются настолько благозвучные, что так и тянет о них трубить каждому встречному. А вот другим приходится замалчивать до последнего, ведь точно снова начнутся шутки и подколы. Хотя порой и с теми, кто носит обычные фамилии, случаются такие истории, что хоть анекдоты рассказывай.

Мы в AdMe.ru считаем, что смеяться над фамилиями нехорошо, но порой просто невозможно не захихикать при упоминании некоторых. А в бонусе вас ждет доказательство того, что с приехавшими к нам иностранцами тоже приключаются всякие курьезы именно из-за имен с фамилиями.

Я как-то договор составляла и спрашиваю: «Ваша фамилия?» Женщина уже в довольно почтенном возрасте отвечает: «По́пова». Мне стоило немалых усилий, чтобы не заулыбаться. Ну почему она предпочла так себя называть: По́пова, а не Попо́ва? © Елена Вартанова / Facebook

Моя знакомая до брака была Носова, а сейчас Светоносова. А имя ее Света. © CepMakc / Pikabu

Фамилия моего парня — Голод. И в моменты его небольших, но раздражающих косяков зову его громко по фамилии. Сегодня встречаюсь с утра с соседом по площадке, он и говорит: «Девушка, давно слышу ваши тщетные попытки дрессировки вашего питомца. Обычно они хорошо осваивают команду „голос!“ только на голодный желудок с поощрением — вкусняшкой». И ведь, знаете, не обманул мужик. © Подслушано / Ideer

Взяли в отдел капитального строительства двух новых сотрудников. Фамилия одного из них Левый. Через некоторое время шеф меня спрашивает, мол, кто у нас занимается тендером по капремонту. Я отвечаю: «Некто Левый». Возмущению не было предела: почему нашими тендерами занимаются «левые» люди?! © Elena Mironova / Facebook

Пришел парень к нам в учебный центр — в спортивном костюме, на стиле такой. Спрашиваем: «Как фамилия?» Он говорит: «Я четкий». Олька наша: «Я вижу, а фамилия какая?» Он сам уже ржет и говорит: «Фамилия моя Четкий». © Bash.im

Знакомая по фамилии Иванова всю свою сознательную жизнь мечтала выйти замуж, чтобы сменить столь распространенную фамилию. Наконец встретила своего «принца» — умницу и красавца. С фамилией... правильно, Иванов! К счастью, ей хватило мозгов с юмором отнестись к данной ситуации. И в итоге на машинальный вопрос работницы ЗАГСа: «Фамилию мужа берете или свою оставляете?» — она ответила: «Ну тут надо подумать, вопрос-то серьезный». © Bash.im

Как-то в Москве на рынке в маленьком киоске продавалось совершенно экзотическое мясо — суслятина горячего копчения: Суслятина Г. К. Пока я упрашивала мужа купить, продавщица с оскорбленным видом тихо сказала, что она не продается. А мы еще «недоходяги» такие — пока не объяснила, что это Ф. И. О., не отставали. Много лет прошло, до сих пор помню, вошло в семейный фольклор. © Мари До / Facebook

У меня знакомый был по фамилии Белоглазов. И женился он на девочке (еще в универе познакомились) с фамилией Синебрюхова. И вишенка на торте — да, они взяли двойную фамилию. © Jokeero / Pikabu

Фамилия моя непримечательная — Старосельская. Но весь комизм в том, что через 2 дома от моего проходила улица с тем же названием. Очень много случалось недоразумений, особенно на почте и в поликлинике. Много раз мне говорили с раздражением, что не адрес спрашивают, а фамилию. А в поликлинике я советовала в регистратуре поискать мою карту по другому адресу. © Янна Старосельская / Facebook

Стою в очереди к гинекологу, сейчас заходить. Вперед меня просится девушка с животом уже внушительных размеров, в отличие от моего. Мол, только карточку взять. Пропускаю. А тут выглядывает медсестра, просит ее назвать фамилию. Девушка просто растекается в улыбке и громко и четко диктует: «Пузач, моя фамилия Пузач». Я еще долго на приеме у врача не могла успокоиться — вот тебе и говорящая фамилия сроком на 9 месяцев. © Подслушано / Ideer

С моей сестрой в одной группе учились парень и девушка. Их фамилии были Соплик и Носик. Самое интересное, что перед дипломом они поженились! Причем сестра говорила, что их сблизили и довели до женитьбы нескончаемые насмешки. © Tamara Hasin / Facebook

У нас была женщина по фамилии Могила. И вот она задерживалась на работе, а новый директор предложил подвезти. В итоге звонят ему с проходной, мол, Анатолий Алексеевич, вас Могила ждет. В ответ было много ругани. © Елена Макс / Facebook

Моя фамилия Бурак, и вот после училища пришел трудоустраиваться на завод. Захожу к начальнику, он меня спрашивает: «Как фамилия?» Я говорю: «Бурак». Он так исподлобья посмотрел на меня, заглянул в документы, не вру ли я. А потом говорит: «Присаживайтесь, я ваш начальник, моя фамилия Капуста». © Подслушано / Ideer

Училась с девушкой по фамилии Отрышко. Естественно, все ее называли Отрыжка. Она еще дико обижалась и всегда поправляла. А потом мы узнали ее девичью фамилию — Антипова. Ну и удивились, мол, почему взяла фамилию мужа? А она высокомерно заявила, что не фамилия украшает человека, а человек фамилию! Может, она и права? © Татьяна Стрельцова / Facebook

Моя фамилия Кот. У мамы девичья фамилия Кошкина. Дома живут 3 кота и кошка. На все праздники мне дарят что-то символическое: чашку с котиками или там подушку в виде кота. Коты меня окружают везде: ходят за мной на улице, в гостях, нам их тысячи раз подбрасывали. Все шло к тому, что я символично закончу жизнь старой кошатницей. Ан нет. Выхожу замуж за парня с фамилией Лайкин и перехожу в статус собачницы. Ну хоть не одинокой... © Подслушано / Ideer

Как-то сидела в очереди к стоматологу, рядом на диванчике пристроился молодой паренек и сильно нервничал. Мне стало его жалко, и я ему сказала: «Не дрейфь, ты же не льдина», на что он мне выдал: «Да, но у меня фамилия Мамонтов». Посмеялись, разрядили обстановку. Теперь мы хорошие друзья. © Подслушано / Ideer

У знакомой была фамилия Черепашка (на конце «а»), и она все мечтала выйти замуж и сменить фамилию. Вышла, сменила — теперь она Червячок. © Anna Pronicheva / Facebook

Пришла заниматься верховой ездой в группу. Тренер взяла документы и как начала ржать. Еще и показывать остальным девочкам. Я, конечно, понимаю, что забавно — у меня фамилия Конюшок, — но не так же, чтоб прямо истерика у всех. Загадка разрешилась, когда мне протянули список с остальными фамилиями. 5 человек в группе — Коновалова, Конюхова, Конь, Жеребина, Копытова. Я даже сначала думала, что надо мной издеваются. Говорят, приходили и с обычными фамилиями, но дольше месяца не задерживались. © Подслушано / Ideer

Пришла вчера в ветеринарную клинику, где состоялся лучший диалог в моей жизни!

— Здравствуйте, запись на 19:00 на УЗИ.

— Здравствуйте, фамилию скажите, пожалуйста.

— Браун.

— Нет, не кличку животного, а вашу фамилию.

— Я Браун. А он, — показываю на кота, — Бонифаций. © Bash.im

— Здравствуйте, запись на 19:00 на УЗИ. — Здравствуйте, фамилию скажите, пожалуйста. — Браун. — Нет, не кличку животного, а вашу фамилию. — Я Браун. А он, — показываю на кота, — Бонифаций. © Bash.im У меня был знакомый с фамилией Кончик. И вот пришел он однажды в магазин, продавщица заворачивает ему кусочек колбасы. А он увидел у нее на бейджике фамилию и начинает угорать со смеху. Там было написано «Передок». © Наталья Бродецкая Эпик / Facebook

Был у меня ученик, звали его Ваня Колбаса. Очень был разговорчивый на уроке. Ну один раз я и сказала: «У нас Колбаса долго будет еще болтать?» После этого по школе поползли слухи о том, что у преподавателя крышу сносит — с колбасой разговаривает. © Инна Давыденко / Facebook

Бонус: иностранцам с их непривычными именами и фамилиями тоже у нас достается

Один мой однокашник рассказывал про студента из Латинской Америки с двойным именем и двойной фамилией. Так его в разные группы записали: имя в одну группу, фамилию — в другую. © Bash.im