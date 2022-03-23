20 эпичных расставаний, которые произошли на самом деле, хотя верится с трудом
Большинство людей проходили в своей жизни через разрыв с партнером. Зачастую это достаточно тяжелый и неприятный опыт. Но бывают настолько нелепые расставания, что даже и не знаешь, плакать или смеяться.
Мы в AdMe.ru надеемся, что всем героям нашей подборки удалось выстроить отношения с более подходящими партнерами.
- Чуть меньше года длились отношения. Я была у него дома, он — у меня. Ничего подозрительного не замечала. С утра сегодня пишет, что будет занят целый день, чтобы я не паниковала из-за его молчания. Спрашиваю, чем занят. И тут он выдает: «Свадьбой». Шучу, мол, своей, что ли, свадьбой. А он отвечает: «А чьей же еще?» Я 5 минут ждала, что это идиотская шутка. 10 минут. 15 минут. Ни фига это не шутка была. © sa5m / Pikabu
- Парень бросил меня, потому что я твердо решила поставить брекеты, а он не хочет встречаться с «полным ртом железа», считает это уродством и, главное, нелепостью для взрослого человека. Говорит, мол, раньше надо было думать. Да и фиг бы с ним, но он ведь стоматолог. © Подслушано / Ideer
- Бывший муж решил, что встретил новую большую любовь, о чем мне сообщил. Ну ладно, пока он был на работе, я собрала его вещи. Вечером он пришел за чемоданами, и в этот момент мою боль от измены и расставания как рукой сняло. Потому что, стоя на пороге, он спросил: «А тапочки?» Я забыла положить его домашние тапки. Невозможно всерьез переживать из-за потери мужчины, которого больше всего беспокоят тапки. © Светлана Офицерова / AdMe
- Мама рассказывала мне про одну знакомую пару. Они расстались, потому что по-разному выдавливали зубную пасту. © Jesse Zhou / Quora
- У меня был ухажер, даже не парень. Так, писал мне раз в пару месяцев на протяжении года, пару раз случайно виделись за это время. В очередной раз написал мне, я ответила: «Замуж выхожу, как раз заявление едем подавать». На что он мне: «А я чем не угодил? Можешь считать, что между нами все кончено!» Так меня бросили накануне свадьбы. © Дана / AdMe
- Девушка составила список подарков, которые я должен был купить ей на Рождество. Но я не мог себе позволить такие дорогие покупки, ведь я был студентом. Она быстренько бросила меня и в этот же день сошлась с парнем побогаче. © am_i_will / Reddit
- Мы встречались с парнем 4,5 года, а на днях расстались. Какова причина? Он узнал, что на работе в детском саду я помогаю маленьким детям вытираться после туалета. И теперь брезгует брать меня за руки. Как я могла его вообще любить? © Podslyshano / Twitter
- Знакомый встречался с одной девушкой пару месяцев. Она вроде бы даже уже собиралась его с родителями знакомить, но вдруг исчезла. Дозвониться не получалось, уже хотел было в полицию обращаться. Но как-то вечером увидел свет в окне квартиры, которую она снимала. Там был хозяин жилья, который сообщил, что девушка позавчера съехала, забрав все вещи. В итоге, как оказалось, она просто замуж вышла. © 4sergio4 / Pikabu
- Мне было 20 с небольшим, а парню за 30. Ему нравилось, что я беззаботная и счастливая. В итоге он расстался со мной, потому что я «слишком счастливая». И сказал: «Позвони мне, когда жизнь сломит твой дух». Прошло 15 лет, не звонила и не позвоню. © Jenny Jessup / Quora
- Я побеждала парня во всяких играх типа Mario, и он страшно злился из-за этого. В конце концов по этой причине он меня бросил. Да, ему было 23, мне 20. © SchafftWifey / Reddit
- Моя знакомая встречалась с парнем около 5 лет. Жили не тужили. Одним утром они оба, как всегда, собирались: он на работу, она в универ. Позавтракали, обсудили планы на вечер, поцеловались и разошлись. А после обеда он ей пишет, что женится и его можно больше домой не ждать, вещи заберет позже. И женился на ее подруге. Она поняла, что это не шутка, в день самой свадьбы. © Funnyhamster / Pikabu
- Мой молодой человек бросил меня из-за того, что я хлопнула дверью его машины. © Podslyshano / Twitter
- После того как расстались, бывший скинул мне файл Excel, где расписал, когда и сколько давал мне денег. Главный аргумент: «Я в тебя вкладывался, а семья не получилась. Отдавай все назад». При этом с моей стороны не было никаких измен, просто мы начали ссориться, я финансово стала полностью независима и смогла позволить себе не терпеть его заскоки, ревность и прочее. © Подслушано / Ideer
- Парень не любил, когда я писала первой. Всегда писал сам. Как-то он, как обычно, сказал: «Вечером напишу». Не написал ни в тот день, ни на следующий. При личной встрече не здоровался даже. Потом оказалось, что у него все это время была девушка. © SaEgoSumtana / AdMe
- Мой рост 2 м, и однажды у меня был роман с девушкой ростом 147 см. Она бросила меня, когда нас увидели ее друзья и сказали, что я похож на великана. Да, парни, оказывается, можно быть слишком высоким. © RealBigSalmon / Reddit
- Моя девушка бросила меня после двух лет совместной жизни из-за длинного женского волоса на рубашке. Все было бы вполне логично, если бы не одно но: я женский парикмахер. © Подслушано / Ideer
- Был год в отношениях с девушкой. Как-то пришел домой, а там она, ее мама и сестра. И все сидят плачут. Сквозь слезы они извинились и сказали, что нам с девушкой надо расстаться. А все из-за того, что мать сходила к экстрасенсу и та сказала, что наши отношения обречены. © Robert Travelstone / Quora
- Встречалась с мужчиной, летали друг к другу каждую неделю. Он познакомился с моими родными, к бабушке с тортиком ходил. Замуж позвал, должны были ехать к его родным знакомиться. 31 декабря жду, прихорошилась. В обед позвонил, сказал, что уже прилетел. Прождала 6 часов. Начала звонить — телефон отключен. Обзвонила больницы и морги — не поступал. А потом телефон подключился, и я поняла, что меня везде заблокировали. © Numida / Pikabu
- Парень сказал, что хочет взять отпуск в колледже и поехать домой, чтобы искать себя. А через 4 дня я спалила его на сайте знакомств. © stop-drop-and-lol / Reddit
- Встречалась с парнем, было второе или третье свидание, он проводил меня до дома и поцеловал. И вдруг я почувствовала запах куриного супа. Думала, мало ли, готовит кто-то. Следующее свидание было на вечеринке, и снова этот запах. И тогда я спросила парня об этом. Оказалось, что этот запах почему-то исходил от самого парня, но он об этом и понятия не имел. Наверное, это была не слишком уважительная причина для расставания, но я ничего не могла с собой поделать. © Jann Hoke / Quora
А с вами расставались по нелепой причине?
AdMe/Народное творчество/20 эпичных расставаний, которые произошли на самом деле, хотя верится с трудом
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