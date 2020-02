20+ эпичных провалов, после которых вы начнете срочно учить английский

На сегодняшний день английским языком владеют более 430 миллионов человек во всем мире. Но есть и те, для кого его изучение осталось на уровне пресловутого London is the capital of Great Britain, и те, для кого оно вовсе не начиналось. И пусть современные технологии стремительно захватывают общество, рассчитывать на помощь гугл-переводчика не стоит.

Таиланд. Отель. Буквально на днях. Забежал в номер, чтобы что-то взять. Открываю дверь, за входной дверью небольшой потоп — капает с потолка через вентиляционную решетку, причем прямо на стоящую у дверей обувь. Подбегаю к телефону в номере. Набираю. Из трубки:

— Hello.

В панике растерял весь словарный запас. Слово «вода» вспоминаю почему-то по-немецки:

— Хелло. Аларм, аларм. Хелп ми. Вассер. Вассер. Потолок кап-кап.

Они что-то говорят в трубку:

— Water? ... Water?

— Yes. Воте, воте. Аларм.

— Okay. Okay. Wait in the room. Okay?

Бегу на ресепшен:

— Хелло. Ай колд ю. Воте, воте, аларм.

И показываю руками, как вода капает с потолка. Мне говорят, мол, окей, идите в номер, ожидайте. Только возвращаюсь в номер — стук в дверь. А за дверью тайка с пятью бутылками воды. © oldkinder / pikabu