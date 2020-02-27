20+ эпичных провалов, после которых вы начнете срочно учить английский

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На сегодняшний день английским языком владеют более 430 миллионов человек во всем мире. Но есть и те, для кого его изучение осталось на уровне пресловутого London is the capital of Great Britain, и те, для кого оно вовсе не начиналось. И пусть современные технологии стремительно захватывают общество, рассчитывать на помощь гугл-переводчика не стоит.

Мы в AdMe.ru уверены, что счастье — это когда тебя понимают в прямом смысле этого слова. Герои нашей сегодняшней подборки — люди, которые пока еще не в ладах с родной речью Туманного Альбиона.

1.

Сижу на работе, звонит на сотовый неизвестный номер. Представляются как центр иностранных языков, предлагают изучать английский. Обычно сразу сворачиваю любые подобные предложения, но тут заинтересовало название центра, в переводе на русский «ледяная свинья». Напрямую, конечно, не спросил у звонившего, но по ходу разговора так и не понял, почему такое название. В общем, после звонка рассказал своим коллегам это странное название языкового центра, ржал весь отдел... надо мной. Центр называется «Ай спик», а не «айс пиг». © Палата № 6 / vk

2.

3.

Только начинала учить английский, познакомилась на сайте по языковому обмену с парнем, сидим в аське. Разговор зашел о домашних животных. И очень мне захотелось рассказать о своей морской свинке. Точного перевода «свинки» не знала, а моя программа выдала мне слово, которое я успешно и использовала. Собеседник долго отходил от шока, потому что дословно получилось, что мое животное — что-то вроде моржа. «Да, я люблю его и выпускаю иногда погулять по квартире...» Кто знает, может, так и рождаются мифы о медведях. Oh, those Russians... © Подслушано / vk

4.

5.

Идем с дочкой. Впереди идут две девушки. Останавливаемся у перекрестка, ждем зеленый светофор. Одна из девушек ставит в снег бутылку с недопитой водой. Я на автомате делаю замечание. Девушки оборачиваются — две афроамериканки не понимают по-русски. Показываю на бутылку и говорю: «Вери бед, вери бед!» Девушка что-то начинает объяснять по-английски, из чего я понимаю, что у нее замерзли руки и она больше не может нести эту воду. Я показываю жестами и знакомыми словами, мол, возьми ботл и положи в свой пакет, отнеси в мусорку. Она опять про замерзшие руки... Качаю головой и с укоризной опять говорю, что «вери бед». Загорается зеленый светофор, девушка берет бутылку, а дочка мне говорит: «Папа, она тебе объясняла, что бутылку охладить в снег поставила». © Dimetrisol / pikabu

6.

7.

В молодости моя мама переписывалась с очаровательным нидерландцем (остались фотокарточки). Она прервала общение после фразы из письма Dear Lora, I feel blue... И только спустя много лет мама узнала, что feel blue можно перевести еще как «быть грустным»... © Подслушано / vk

8.

9.

В детстве слушала Эминема, английский начала учить тогда же. Язык давался мне не так легко, как хотелось бы, и я часто притворялась, что могу синхронно переводить тексты англоязычных песен (отталкивалась от знакомых слов). И вот хвастаюсь маме: «А дальше он про пляж рэп читает». Она, давясь от смеха:

— А почему он такой агрессивный-то, если про пляж?

— Купаться не любит, ясно же.

Разумеется, вопль «Битч!» не это значил, и мама это понимала. Но она позволяла мне «переводить», чтобы посмеяться. © Подслушано / vk

10.

11.

Как-то на первом курсе писал сочинение на тему фильма. Мне надо было сказать, что там была группа трусливых людей, и я вбил в переводчик «трусы». Отгадайте, что он мне перевел? Это сейчас я умный, а тогда так и написал: they were underwear. © bash.im

12.

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15.

История была у моей мамы на работе.

Начальница пришла на работу в кофте с надписью на груди. И ходила гордая, что у нее дорогая брендовая кофточка. А потом в кабинет зашла секретарь, увидела эту надпись и расхохоталась. Все в недоумении, мол, чего она смеется. А та говорит: «Извините, но вы знаете, что у вас написано на кофте?» Женщина, смутившись: «Ну... хорошо все...» Секретарь отвечает: «Goods с английского это „товар“». Больше начальница эту кофточку на работу не надевала. © Victoriia Volyk

16.

17.

У шефа новая секретарша. Сегодня она открыла англо-русский переводчик, чтобы перевести словосочетание please wait. Я минут через 15 проходил мимо, она на меня так жалостливо посмотрела: «Переводчик сломался, пишет мне „пожалуйста, ждите“ и ничего не выдает». © bash.im

18.

19.

Таиланд. Отель. Буквально на днях. Забежал в номер, чтобы что-то взять. Открываю дверь, за входной дверью небольшой потоп — капает с потолка через вентиляционную решетку, причем прямо на стоящую у дверей обувь. Подбегаю к телефону в номере. Набираю. Из трубки:

— Hello.

В панике растерял весь словарный запас. Слово «вода» вспоминаю почему-то по-немецки:

— Хелло. Аларм, аларм. Хелп ми. Вассер. Вассер. Потолок кап-кап.

Они что-то говорят в трубку:

— Water? ... Water?

— Yes. Воте, воте. Аларм.

— Okay. Okay. Wait in the room. Okay?

Бегу на ресепшен:

— Хелло. Ай колд ю. Воте, воте, аларм.

И показываю руками, как вода капает с потолка. Мне говорят, мол, окей, идите в номер, ожидайте. Только возвращаюсь в номер — стук в дверь. А за дверью тайка с пятью бутылками воды. © oldkinder / pikabu

20.

21.

Пригласил я на проект шотландца-специалиста. Сидим беседуем, и тут мне пришло в голову задать вопрос, почему в Англии не едят субпродукты оленей. Я сам это видел на ферме, как выбрасывали, да и видео есть. Ну так вот, я начинаю формировать в голове фразу как могу, а у меня не fluent english, плюс волнение, плюс моя отечественная способность путать фразы. Ну так в голове у меня заработал хор голосов: один формирует фразу, другой переводит на английский и дает команду рту произносить, причем эти два процесса были параллельно. Ну, значит, я начинаю выдавать фразу: «Callum, why you», а потом включается человечек в голове: а почему сразу YOU, как будто я персонально ему выставляю претензию, ведь речь обо всем народе, как там народ на английском, рот уже выговаривает: «don’t eat», о, точно, народ это people, отправляем слово на произношение, и я послушно заканчиваю: «people». Надо отдать должное, шотландец бровью не повел на столь оригинальный вопрос, видимо, привык и не к такому, лишь спокойно ответил: «Because it’s illegal, Andrew». Вот уже год прошел, а мне постоянно напоминают тот вопрос: Callum, why you don’t eat people? © bull.terier / pikabu

22.

23.