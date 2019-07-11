20 эмоциональных фото от тех, кто знает толк в настоящей драме

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Проявлять эмоции очень важно, ведь они являются формой восприятия, которая позволяет нам понять свое отношение ко всему в жизни. У героев нашей подборки нет проблем с выражением чувств. Ребенок, поедающий клубнику, кошка, которая очень не хочет к врачу, и пес, которому позарез надо войти туда, куда нельзя, — глядя на эти снимки, зритель сам еле сдерживает свою бурную реакцию.

Мы в AdMe.ru отыскали кадры, на которых запечатлены самые искренние эмоции. Они враз поднимут ваше настроение.

1. «Попросил маму прислать фото нашего кота. И он меня не разочаровал»

2. «Взяла дочку на клубничную ферму. Кажется, она довольна»

3. Медведица и ее малыш

4. Вы только взгляните на улыбку этого юного джентльмена!

5. «Человек, который спас меня от жизни в детдоме. С Днем отца!»

6. «А как же я?!»

7. Этот мальчик сладко уснул в зоомагазине

8. Убийственный взгляд

9. «Первая реакция моей собаки на ковролин в нашем новом доме»

10. «Мама счастлива, как никогда»

11. «Моя малышка Скиттлс ненавидит ездить к ветеринару»

12. Девочка и ее лучший друг

13. Такая милая девичья улыбка

14. «Родители переживают трудные времена, поэтому я пригласил их поиграть с моими котятами. Теперь это мое любимое фото мамы»

15. Да впустите же его! Впустите!!!

«Собакам вход запрещен».

16. «Моя сестра покупает свои первые комиксы»

17. «Орал впустить его ко мне на балкон. Потом прибегнул к другому способу. Просто король драмы»

18. Реакция папы на первые шаги сына

19. «Я наконец дала ей печеньку из зоомагазина»

20. «У мужа раньше никогда не было собаки. Он часами пытался научить нашего щенка выполнять команды. Вот его реакция, когда наконец все получилось»

А вы эмоциональный человек?