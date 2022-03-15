20+ элементарных бытовых хитростей от изобретательных лентяев из сети

Некоторым людям приходят в голову весьма остроумные способы облегчить себе жизнь, а интернет позволяет поделиться своими бытовыми мудростями с другими. Оказывается, что сохранить половинку банана и нарезать сыр без ножа очень просто, если за дело берутся люди с развитой смекалочкой.

Мы в AdMe.ru никогда не упускаем шанса внедрить в свою жизнь парочку лайфхаков и не ленимся рассказывать о них и вам. А в конце статьи вас ждет бонус для родителей юных любителей рисовать на обоях.

Чтобы при открывании бутылки с газированным напитком не получилось «фонтана», нужно пару раз резко ударить по крышке сверху, прежде чем открывать.

Вот так можно сохранить половинку банана до следующего дня. © pastafaz / Reddit

Недавно узнала, что серебро можно чистить обыкновенным кетчупом. Попробовала, работает.

Случайно прочитала, что зеленые авокадо для дозревания нужно закапывать в муку. Попробовала. Результат — 16 из 16! Время — 3–4 дня. Использовала обычную, цельнозерновую и житную муку. Авокадо на выходе получилось идеальной зрелости и консистенции. Вытаскиваю, отряхиваю от муки — и вперед! Муку использую по назначению.

Овощечисткой можно без труда тонко нарезать сыр. © Connorsali / Tiktok

Стебли укропа можно не выбрасывать, а использовать при запекании или припускании рыбы. Укроп очень «дружит» с рыбой. Я знаю хозяек, которые все собирают: и стебли зелени, и очистки моркови, и луковую шелуху, и «попки» сладкого перца, замораживают, а потом делают овощной бульон.

А я все стебли перемалываю в блендере с оливковым маслом и сыром, можно добавить орешки и чеснок, положить в баночку и намазывать на хлеб или класть в салаты. Типа песто. Очень вкусно.

Чтобы не чистить яйца для салата и окрошки, можно сварить их сразу одним куском, разбив в миску и поставив на водяную баню.

Сыр, зажаренный в вафельнице, — отличное дополнение к супу-пюре, который заполняет все углубления на сырной вафле. © gooberdawg / Reddit

Мы стираем в посудомойке всю обувь и рюкзаки. Идеальный способ! Не мнется, не рвется и отлично отстирывается. А еще мы периодически собираем по дому все расчески и тоже загружаем в посудомойку. В результате как новенькие! Я потом проточной водой ополаскиваю, и все. Также в этом агрегате периодически оказываются детские игрушки, мыльницы и даже некоторые рабочие инструменты. Да и вообще все, что надо хорошо промыть, но при этом не крутить, не бултыхать и не жамкать.

Чтобы погружной блендер не разбрызгивал вокруг тесто для блинов, я надеваю на миску пакет, и все поверхности вокруг остаются чистыми.

Столько рецептов оладушков перепробовала, но всегда был один результат: на сковородке они пышные и красивые, а в тарелке превращаются в блинчики. Секрет сохранения объема оказался прост: готовое тесто оставляешь минут на 15 и больше не перемешиваешь. Совсем. Просто аккуратно ложечкой берешь и на сковородку. Вдруг кто не знал — попробуйте. У меня самый простой рецепт: 1 л кефира 3,2 %, 2 яйца, сахар по вкусу, соды чуток и муки столько, чтобы тесто было как густая сметана.

© aprilfay / Pikabu

© aprilfay / Pikabu Если в чеснокодавилку класть неочищенные зубчики чеснока, то потом кожуру очень удобно оттуда вытаскивать. И мыть потом проще. © B***master2012 / Pikabu

А еще чесноком можно склеить стекло: нужно намазать стеклянные детали разрезанной долькой чеснока и прижать. Место склейки остается прозрачным.

Жить не могу без кухонных ножниц! Режу ими все: плавники у рыбы, сырую и готовую курицу или утку, зелень в салаты. Крошу мелким кубиком шкурки от апельсинов — для цукатов. Ножницами получается все намного быстрее, чем ножом, и намного безопаснее.

Вложите листок бумаги в упаковку Pringles, и больше не нужно стараться изо всех сил, выковыривая из нее чипсы пальцами. © Previous-Mud7919 / Reddit

Чтобы окна в машине не запотевали, покупаю картриджи для осушителей воздуха и помещаю их в пластиковую емкость под сиденье машины. За ночь набирается около 300 мл воды. Утром просто выливаю — и никакого запотевания окон!

Мама подарила мне кусок дорогого мыла, но когда я спросила, не намек ли это на то, что мне стоит чаще мыться, она засмеялась и ответила, что это не для мытья, а чтобы положить в комод. Теперь каждый раз, когда я открываю комод, я чувствую апельсиновый аромат, и моя одежда тоже пахнет апельсинами. © DaRealLettuceDealer / Reddit

Старую сушилку для посуды можно поставить в шкафчик под раковиной и использовать как органайзер для кухонных принадлежностей. © Sci-Rider / Reddit

Я большой любитель растений, и вот мой вам совет: если вы принесли домой новое комнатное растение, поставьте его в достаточно светлое место и не прикасайтесь к нему хотя бы неделю. Не поливайте, не удобряйте, не пересаживайте (я сама загубила так кучу комнатных растений). Переезд для него — огромный стресс, и ему нужно время, чтобы восстановиться. Хотя некоторые растения — просто слабаки и умрут, даже если вы все сделаете правильно. © mynamesisntsarah / Reddit

Одноразовую мельницу для специй с пластиковой крышкой можно «перезарядить»: для этого нужно нагреть крышку с помощью фена, снять ее, засыпать в бутылочку нужное содержимое (от смеси перцев до размятых скалкой карамелек «Гусиные лапки» или «Раковые шейки») и снова защелкнуть крышку.

А про стирку вещей с маслом уже все знают, да? Я до сих пор в шоке! Сначала замачиваю в пластиковом ведре, на 10-литровое ведро — полстакана масла. Потом в стиралку, температура не ниже 60 градусов, тогда масло стиральным порошком вымывается. Метод работает не только с кухонными полотенцами, но и с детскими футболками и носками.