20+ раз, когда люди просто хотели сменить имидж, но что-то определенно пошло не так

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Иногда так хочется обновления: перекрасить волосы, подстричься или, если нет желания идти на кардинальные перемены, просто подравнять челку, сделать прическу или выщипать брови. Маленькое преображение должно поднять настроение и придать сил. Да только вот бывает так, что после апгрейда без слез взглянуть на себя в зеркало уже не можешь.

Мы в AdMe.ru восхищаемся самоиронией пользователей сети, которые поделились снимками своих неудачных экспериментов с внешностью.

1. «Я не могу называть это творение рук моей жены стрижкой»

2. Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто подровнять кончики?

3. «Эти брови меня просто убивают»

4. «Что моя сестра просила и что получила»

5. А как вам такой подход к модным мужским стрижкам?

6. «Парикмахер „понятия не имел“, как это произошло»

7.«Вступил в клуб тех, кто стрижется дома»

8. «Мой брат решил самостоятельно побрить голову (слева), а мама попыталась это исправить (справа)»

9. Прически с лягушачьими стульями не должно существовать

10. «Чувак, я просто люблю взлетно-посадочные полосы»

11. «Мой парень решил подстричься за $ 5. Собственно, это заметно»

12. «Как я выгляжу после попытки самостоятельно подстричься в гараже с выключенным светом»

13. C челкой что-то явно пошло не так

14. «Вчера подстригли cына, но перед этим решили немного повеселиться»

15. «Мой парень позволяет мне каждый день делать ему прически. Сегодня был стиль 90-х и 00-х»

16. Когда захотел, чтобы твои усы cтали по-настоящему уникальными

17. «Целую неделю моя подруга просила подстричь ей волосы. Почему-то она была уверена, что я не подведу. Я согласился, и вот результат. Я действительно пытался!»

18. «Племяш говорит, что не хотел идти к парикмахеру и решил сам себя подстричь. Родители были на работе»

19. «Я заплатил $ 300, чтобы стилист позаботился о моих вьющихся волосах»

20. Хотел быть крутым парнем, а стал похожим на средневекового священнослужителя

21. Когда делаешь верные ходы и хочешь, чтобы все об этом знали

22. «Я отец уже 3,5 года и все еще не справляюсь с этим. Исправлять некогда, так что мы выходим так»

23. «Они сказали мне, что я могу стать кем угодно, поэтому я стал клубничкой»

Бонус: животным тоже иногда достается от грумеров

Расскажите, а у вас были неудачные эксперименты с внешностью? О каких «преображениях» жалеете до сих пор?