20+ вещей с AliExpress, которые можно смело преподнести в подарок (Правда, все-все захочется оставить себе)
AliExpress — это просто рай для любителей недорогих онлайн-покупок. Там можно подсмотреть много крутых идей как для подарков, так и для дома или собственного стиля, и даже для домашних животных найдется куча всего интересного. Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что 11.11.2020 будет грандиозная распродажа, на которой можно выгодно приобрести то, о чем вы давно мечтали.
Мы в AdMe.ru уже присмотрели для себя кое-что крутое (тапки-авокадо, конечно же), а вы? Кстати, в конце статьи вас ждет очень полезная информация, которая поможет сделать распродажу еще более выгодной.
Органайзер для косметики
Гигиенический набор для путешествий
Стакан в стиле ретро
Изящный ручной опрыскиватель
Керамическая кружка с ложечкой
Плюшевая подушка-морковка
Массажер
Набор для рукоделия «Подставки под горячее»
Массажер для головы
2 в 1: зажим и кофейная ложка из нержавеющей стали
Мини-вентилятор
2 в 1: вращающийся на 360° держатель для телефона и светодиодная подсветка
Ночник
Плюшевые тапки-авокадо
Подставка для зубной щетки
Детская кружка с ситечком для чая
Зонтик, который меняет цвет
Поводок для собаки со светодиодной системой освещения
Полотенца из микрофибры в виде роллов
Портативная чашка-блендер
Кухонный держатель
USB-нагреватель
Милый горшочек для цветов
Реалистичная 3D-наклейка
Пластиковая бутылка для воды
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Может, у вас уже есть что-то из нашего списка? Расскажите нам.