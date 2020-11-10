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20+ вещей с AliExpress, которые можно смело преподнести в подарок (Правда, все-все захочется оставить себе)

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AliExpress — это просто рай для любителей недорогих онлайн-покупок. Там можно подсмотреть много крутых идей как для подарков, так и для дома или собственного стиля, и даже для домашних животных найдется куча всего интересного. Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что 11.11.2020 будет грандиозная распродажа, на которой можно выгодно приобрести то, о чем вы давно мечтали.

Мы в AdMe.ru уже присмотрели для себя кое-что крутое (тапки-авокадо, конечно же), а вы? Кстати, в конце статьи вас ждет очень полезная информация, которая поможет сделать распродажу еще более выгодной.

Органайзер для косметики

© Pardi Decor Store / aliexpress

Гигиенический набор для путешествий

© Wonderlife Store / aliexpress

Стакан в стиле ретро

© ASLESY Official Store / aliexpress

Изящный ручной опрыскиватель

© PlumHOME Store / aliexpress

Керамическая кружка с ложечкой

© CPLIFE Official Store / aliexpress

Плюшевая подушка-морковка

© GFNANHAI Children Plush Toy Store / aliexpress

Массажер

© Deciniee Official Store / aliexpress

Набор для рукоделия «Подставки под горячее»

© 4YANG Exquisite Life Store / aliexpress

Массажер для головы

© Percy's Store / aliexpress

2 в 1: зажим и кофейная ложка из нержавеющей стали

© HPZS Store / aliexpress

Мини-вентилятор

© Karsah LoveHome Store / aliexpress

2 в 1: вращающийся на 360° держатель для телефона и светодиодная подсветка

© SZKOSTON Earphone Store / aliexpress

Ночник

© Sckday Sckday Store / aliexpress

Плюшевые тапки-авокадо

© Losimpleve Store / aliexpress

Подставка для зубной щетки

© LemonBest Official Store / aliexpress

Детская кружка с ситечком для чая

© Gosear / aliexpress

Зонтик, который меняет цвет

© Old friend Umbrella Store / aliexpress

Поводок для собаки со светодиодной системой освещения

© Shop3616053 Store / aliexpress

Полотенца из микрофибры в виде роллов

© Carre Store / aliexpress

Портативная чашка-блендер

© MIMI Robot Vacuum Store / aliexpress

Кухонный держатель

© H-O-M-E Daily Store / aliexpress

USB-нагреватель

© FCHQL life's Store Store / aliexpress

Милый горшочек для цветов

© Homelike Decor Store / aliexpress

Реалистичная 3D-наклейка

© My shop 333 Store / aliexpress

Пластиковая бутылка для воды

© Shop5083283 Store / aliexpress

Бонус: именные промокоды

  • Adme1111new250
    Скидка 250 RUB от 500 RUB только для новых покупателей.

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    Скидка 300 RUB от 2 400 RUB для всех покупателей.

Может, у вас уже есть что-то из нашего списка? Расскажите нам.

Фото на превью Pardi Decor Store / aliexpress, Shop5083283 Store / aliexpress
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