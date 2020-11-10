20+ вещей с AliExpress, которые можно смело преподнести в подарок (Правда, все-все захочется оставить себе)

AliExpress — это просто рай для любителей недорогих онлайн-покупок. Там можно подсмотреть много крутых идей как для подарков, так и для дома или собственного стиля, и даже для домашних животных найдется куча всего интересного. Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что 11.11.2020 будет грандиозная распродажа, на которой можно выгодно приобрести то, о чем вы давно мечтали.

Мы в AdMe.ru уже присмотрели для себя кое-что крутое (тапки-авокадо, конечно же), а вы? Кстати, в конце статьи вас ждет очень полезная информация, которая поможет сделать распродажу еще более выгодной.

Органайзер для косметики

Гигиенический набор для путешествий

Стакан в стиле ретро

Изящный ручной опрыскиватель

Керамическая кружка с ложечкой

Плюшевая подушка-морковка

Массажер

Набор для рукоделия «Подставки под горячее»

Массажер для головы

2 в 1: зажим и кофейная ложка из нержавеющей стали

Мини-вентилятор

2 в 1: вращающийся на 360° держатель для телефона и светодиодная подсветка

Ночник

Плюшевые тапки-авокадо

Подставка для зубной щетки

Детская кружка с ситечком для чая

Зонтик, который меняет цвет

Поводок для собаки со светодиодной системой освещения

Полотенца из микрофибры в виде роллов

Портативная чашка-блендер

Кухонный держатель

USB-нагреватель

Милый горшочек для цветов

Реалистичная 3D-наклейка

Пластиковая бутылка для воды

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