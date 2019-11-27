20+ ехидных твитов от людей, которые раскусили эту вашу взрослую жизнь
В инстаграме пользователи делятся своими достижениями и красивыми кадрами. А в твиттере мастера сарказма обсуждают провалы и забавные ситуации, которые могли бы произойти с каждым из нас. И пока последние собирают тысячи лайков, мы от души смеемся и делимся их лучшими цитатами с друзьями.
AdMe.ru просто обожает поднимать себе настроение свеженькими твитами. И мы не сомневаемся, что вас они тоже развеселят.
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Получилось ли узнать в каком-нибудь из твитов себя?