20+ ехидных твитов от людей, которые раскусили эту вашу взрослую жизнь

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В инстаграме пользователи делятся своими достижениями и красивыми кадрами. А в твиттере мастера сарказма обсуждают провалы и забавные ситуации, которые могли бы произойти с каждым из нас. И пока последние собирают тысячи лайков, мы от души смеемся и делимся их лучшими цитатами с друзьями.