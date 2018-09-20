20+ ехидных твитов от главных заноз интернета

Рано или поздно все, у кого язык без костей, оказываются в твиттере и обретают тысячи поклонников своего остроумия. Неважно, о чем они пишут — о персиках, сырниках, лишнем весе или маленькой зарплате, — все равно получается смешно. Читайте и давайте же посмеемся вместе.

AdMe.ru собрал лучшие твиты от тех, кто шутит как дышит.

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Если вы прочитали смешной твит, присылайте нам, и мы запилим новую крутую статью!

Фото на превью nplearc / Twitter

21 На склад!
29 Комментарии
  • 20 сентября 2018
  • 29
  • 23006

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