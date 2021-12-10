20+ ехидных комментариев от тех, кто считает, что держать язык за зубами вредно для здоровья
Бывают моменты, когда стоит увидеть чей-то пост в интернете — и комментарий сам собой слетает с языка. И если это происходит с человеком остроумным, то над способом привлечь Монику Беллуччи прямым пробором или открыть аптечный пузырек не ногтями, а буквально «мужем», смеется не только собеседник, но и весь интернет. Так что если у вас развитое чувство юмора, убедительно просим: не сдерживайте себя.
Мы в AdMe.ru не оставляем без внимания ни одной удачной реплики в интернете, чтобы потом подать их вам горяченькими с очередной порцией метких шуточек от остроумных пользователей сети.
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А вы комментируете посты в интернете?
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