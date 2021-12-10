20+ ехидных комментариев от тех, кто считает, что держать язык за зубами вредно для здоровья

Бывают моменты, когда стоит увидеть чей-то пост в интернете — и комментарий сам собой слетает с языка. И если это происходит с человеком остроумным, то над способом привлечь Монику Беллуччи прямым пробором или открыть аптечный пузырек не ногтями, а буквально «мужем», смеется не только собеседник, но и весь интернет. Так что если у вас развитое чувство юмора, убедительно просим: не сдерживайте себя.