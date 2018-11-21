20+ драматичных изображений, по которым можно ставить целый спектакль

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В жизни каждого человека хватает передряг, неудач и нелепых стечений обстоятельств. Мы давно научились принимать эти маленькие удары судьбы с высоко поднятой головой. Однако порой концентрация невезения и абсурда доходит до такой степени, что это начинает тянуть на неплохой сюжет для трагикомедии.

Мы в AdMe.ru знаем не понаслышке, как жизнь умеет подкидывать сюжеты покруче любого выдуманного сценария. Стоит только смотреть внимательнее, не терять позитивный настрой и наслаждаться шоу.

Костюмированные праздники в России не всегда проходят по плану

«Я грохнулась с кружкой кофе в руках и очертила вот такой круг»

Когда одна переписка с таксистом может переплюнуть целый боевик

Здесь было принято важное решение

Взрослая жизнь — это одна большая ловушка

Женщина, которая может обесцвечивать себе волосы голыми руками прямо в вагоне метро, способна вообще на что угодно

«Мой пес прыгнул на меня, когда я шла с миской хлопьев»

Кажется, восстание машин не за горами

Когда один взгляд говорит больше тысячи слов

Немного не рассчитал с выпендрежем

Жизнь во френдзоне полна боли

«Кажется, мой пес не оценил мой костюм на Хеллоуин»

Вечная вражда собак и дверей

Дети умеют так тонко чувствовать всю тщетность бытия

«Я что, похож на повод для шутки?»

«Я решил, что легко починю духовку самостоятельно»

Номинант на премию «Главный неудачник года»

Настоящий автомобиль Шредингера: он вроде есть, но в то же время его нет

Самый грустный рассказ в 4 предложениях

Тупиковая ситуация, к которой нас не готовили в детстве

«Коту запретили лежать на кровати из-за хождения в туалет в неположенных местах. Сегодня он исправился и лежал с таким видом несколько часов»

Некоторые мужчины с раннего детства умеют совершать эффектные поступки

«Стена из ожидающих парней напротив магазина косметики — мой любимый прикол в торговых центрах»

Этот ведущий метеоканала знает, как вести драматичные репортажи в ураган

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) September 14, 2018

«Как драматично! Чувак из прогноза погоды практически борется за свою жизнь, пока два парня просто проходят мимо».