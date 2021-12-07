20+ домочадцев, чьи бытовые привычки способны вывести из себя даже тибетского монаха
Семейные отношения строятся не столько на любви и доверии, сколько на умении прощать друг другу маленькие слабости. Иногда действительно трудно держать себя в руках, когда кто-то близкий разбрасывает по дому носки, надкусывает вкусняшки и не моет за собой посуду. Но приходится терпеть все эти выходки хотя бы потому, что мы обожаем наших домочадцев, какими бы они ни были.
Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые близкие просто посланы нам судьбой для того, чтобы мы могли развивать в себе всепрощение и принятие. И фото героев нашей статьи — прямое тому доказательство.
«Сестра одолжила у меня кеды, чтобы сходить в школу. Вот в каком виде она их вернула»
«Я на сутки ушла в поход, а когда вернулась, раковина выглядела вот так. У нас есть посудомоечная машина и трое взрослых людей дома»
«Постоянно слышу от мужа и сына: „У меня нет носков!“ Каждый раз одно и то же! Решила сегодня проверить, так ли это на самом деле, и залипла на полтора часа»
«Когда супруг злится на меня, он кладет вещи туда, куда я не могу дотянуться (у меня рост 160 см), а потом прячет мою стремянку»
«Сестра помыла собаку в ванне. Сток забился. Она оставила весь этот бардак и ушла»
«Вот как моя вторая половина открыла пакет с ветчиной на молнии. Я схватил его сверху, и все упало на пол»
«Мой парень — плотник с 17-летним стажем. Вот как была закрыта наша входная дверь»
«Так мой молодой человек режет сыр»
«Свекровь делает у меня на кухне бургер с индейкой. Кому нужна разделочная доска, если можно готовить еду прямо на столешнице?»
«Недавно переехала к своему парню, который имеет привычку оставлять одежду на полу. Я попросила его убрать джинсы в шкаф и вот что увидела позже»
«Так моя девушка ест авокадо. Да она просто монстр!»
«Эти груды жевательной резинки муж оставляет по всему дому»
«Я вышла замуж за чудовище»
- Ха-ха! Мой папа делает так же. © Mandude21 / Reddit
«Вот в таком виде мой парень оставляет раковину после бритья»
«Моя жена и теща хотели по половинке банана»
«Я сфоткал, как спит моя девушка, чтобы показать ей, с чем мне приходится иметь дело»
«Я женат на монстре»
«Несложно догадаться, что моя девушка сегодня утром выпила 3 чашки кофе»
«Должность моего парня называется „инженер по решениям“. Вот какое решение он нашел для нашего туалета»
«Дважды в год к нам на неделю приезжают родственники. Дважды в год мне приходится менять всю посуду, потому что они портят антипригарное покрытие»
«Интересно, у всех мужья снимают штаны вот так или только мне „повезло“?»
А как чудят ваши родственники?
Фото на превью eddrriley / Reddit
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