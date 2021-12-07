20+ домочадцев, чьи бытовые привычки способны вывести из себя даже тибетского монаха

Семейные отношения строятся не столько на любви и доверии, сколько на умении прощать друг другу маленькие слабости. Иногда действительно трудно держать себя в руках, когда кто-то близкий разбрасывает по дому носки, надкусывает вкусняшки и не моет за собой посуду. Но приходится терпеть все эти выходки хотя бы потому, что мы обожаем наших домочадцев, какими бы они ни были.

Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые близкие просто посланы нам судьбой для того, чтобы мы могли развивать в себе всепрощение и принятие. И фото героев нашей статьи — прямое тому доказательство.

«Сестра одолжила у меня кеды, чтобы сходить в школу. Вот в каком виде она их вернула»

«Я на сутки ушла в поход, а когда вернулась, раковина выглядела вот так. У нас есть посудомоечная машина и трое взрослых людей дома»

«Постоянно слышу от мужа и сына: „У меня нет носков!“ Каждый раз одно и то же! Решила сегодня проверить, так ли это на самом деле, и залипла на полтора часа»

«Когда супруг злится на меня, он кладет вещи туда, куда я не могу дотянуться (у меня рост 160 см), а потом прячет мою стремянку»

«Сестра помыла собаку в ванне. Сток забился. Она оставила весь этот бардак и ушла»

«Вот как моя вторая половина открыла пакет с ветчиной на молнии. Я схватил его сверху, и все упало на пол»

«Мой парень — плотник с 17-летним стажем. Вот как была закрыта наша входная дверь»

«Так мой молодой человек режет сыр»

«Свекровь делает у меня на кухне бургер с индейкой. Кому нужна разделочная доска, если можно готовить еду прямо на столешнице?»

«Недавно переехала к своему парню, который имеет привычку оставлять одежду на полу. Я попросила его убрать джинсы в шкаф и вот что увидела позже»

«Так моя девушка ест авокадо. Да она просто монстр!»

«Эти груды жевательной резинки муж оставляет по всему дому»

«Я вышла замуж за чудовище»

Ха-ха! Мой папа делает так же. © Mandude21 / Reddit

«Вот в таком виде мой парень оставляет раковину после бритья»

«Моя жена и теща хотели по половинке банана»

«Я сфоткал, как спит моя девушка, чтобы показать ей, с чем мне приходится иметь дело»

«Я женат на монстре»

«Несложно догадаться, что моя девушка сегодня утром выпила 3 ​​чашки кофе»

«Должность моего парня называется „инженер по решениям“. Вот какое решение он нашел для нашего туалета»

«Дважды в год к нам на неделю приезжают родственники. Дважды в год мне приходится менять всю посуду, потому что они портят антипригарное покрытие»

«Интересно, у всех мужья снимают штаны вот так или только мне „повезло“?»