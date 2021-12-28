20+ домашних кондитеров, чьи праздничные торты настолько хороши, что ешь их и совесть мучает
Испечь вкусный торт, пирожное или даже пряники к празднику — половина дела. Не менее важно суметь их украсить. Многие профессиональные кондитеры совершенствуют свои навыки годами. Но и на домашней кухне можно сотворить настоящий шедевр.
Мы в AdMe.ru готовы восторгаться чужим мастерством с утра до вечера. Некоторые кондитерские изделия настолько тщательно и с выдумкой оформлены, что мысль об их судьбе — быть съеденными — кажется крамольной. Радует то, что можно сохранить это великолепие, хотя бы на фото.
Невозможно представить, что это торт, а не настоящий венок
- Выглядит совершенно потрясающе! Даже стыдно резать. Могла бы любоваться им целыми днями. © Halloween__witch31 / Reddit
Огни на этой рождественской гирлянде сделаны из разноцветных конфет M&M’s
«Этот милый торт приготовила для меня моя вторая половинка. А ведь она даже не так часто печет»
Торт — рождественская деревня
А ведь это всего лишь 8 кексов, соединенных вместе
«Я сделала торт на офисный конкурс по выпечке»
Лимонный торт
«Сделала несколько котят, „одетых“ в их лучшие рождественские свитеры»
Простой, но очень милый торт
«Несколько дней слушала рождественскую музыку, чтобы настроиться на выпечку этого набора»
Рудольф из упряжки Санты
«Я и трое моих детей приготовили торт»
«Мы сломали бисквит для 3-го яруса, поэтому сделали из него елочку».
Рождественские мини-торты
- Они такие красивые, что я никогда бы их не съела! © ADreamySailor / Reddit
Хотите слепить снеговика?
«Рождественский торт — бисквит на фруктовой основе»
Торт, покрытый апельсиновыми цукатами
«Рождество — моя любимая тема для украшения торта»
Торт, украшенный очаровательным полярным медведем
Необычное оформление рождественского печенья
«Просто обожаю рождественские краски!»
- Я впервые вижу торт, который настолько красив и снаружи, и внутри. © Historical_Ad_2615 / Reddit
«Кто чем занимается в выходные, а я пеку и раскрашиваю имбирные пряники в подарок друзьям и родным»
«В декрете большинство мам начинают печь тортики. А я не пеку — я замораживаю. Ведь муссовые торты нужно обязательно замораживать после сборки»
«„Наполеон новогодний“. Нашла у себя в закромах шоколад, и вот что получилось»
«Увлеклась созданием рождественских гномов из сливочного крема»
- Я хочу сделать точно такие же как можно скорее. © paigeworx / Reddit
«Мой первый рождественский торт! Это сложнее, чем я представляла, но, думаю, все получилось»
- Думаете, это хорошо? Да это потрясающе! © sofieeke / Reddit
Поделитесь фотографиями, как вы или ваши знакомые превращают обычную выпечку к празднику в произведение искусства.
Фото на превью razmatazz45 / Reddit
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