20+ домашних кондитеров, чьи праздничные торты настолько хороши, что ешь их и совесть мучает

Испечь вкусный торт, пирожное или даже пряники к празднику — половина дела. Не менее важно суметь их украсить. Многие профессиональные кондитеры совершенствуют свои навыки годами. Но и на домашней кухне можно сотворить настоящий шедевр.

Мы в AdMe.ru готовы восторгаться чужим мастерством с утра до вечера. Некоторые кондитерские изделия настолько тщательно и с выдумкой оформлены, что мысль об их судьбе — быть съеденными — кажется крамольной. Радует то, что можно сохранить это великолепие, хотя бы на фото.

Невозможно представить, что это торт, а не настоящий венок

Выглядит совершенно потрясающе! Даже стыдно резать. Могла бы любоваться им целыми днями. © Halloween__witch31 / Reddit

Огни на этой рождественской гирлянде сделаны из разноцветных конфет M&M’s

«Этот милый торт приготовила для меня моя вторая половинка. А ведь она даже не так часто печет»

Торт — рождественская деревня

А ведь это всего лишь 8 кексов, соединенных вместе

«Я сделала торт на офисный конкурс по выпечке»

Лимонный торт

«Сделала несколько котят, „одетых“ в их лучшие рождественские свитеры»

Простой, но очень милый торт

«Несколько дней слушала рождественскую музыку, чтобы настроиться на выпечку этого набора»

Рудольф из упряжки Санты

«Я и трое моих детей приготовили торт»

«Мы сломали бисквит для 3-го яруса, поэтому сделали из него елочку».

Рождественские мини-торты

Они такие красивые, что я никогда бы их не съела! © ADreamySailor / Reddit

Хотите слепить снеговика?

«Рождественский торт — бисквит на фруктовой основе»

Торт, покрытый апельсиновыми цукатами

«Рождество — моя любимая тема для украшения торта»

Торт, украшенный очаровательным полярным медведем

Необычное оформление рождественского печенья

«Просто обожаю рождественские краски!»

Я впервые вижу торт, который настолько красив и снаружи, и внутри. © Historical_Ad_2615 / Reddit

«Кто чем занимается в выходные, а я пеку и раскрашиваю имбирные пряники в подарок друзьям и родным»

«В декрете большинство мам начинают печь тортики. А я не пеку — я замораживаю. Ведь муссовые торты нужно обязательно замораживать после сборки»

«„Наполеон новогодний“. Нашла у себя в закромах шоколад, и вот что получилось»

«Увлеклась созданием рождественских гномов из сливочного крема»

Я хочу сделать точно такие же как можно скорее. © paigeworx / Reddit

«Мой первый рождественский торт! Это сложнее, чем я представляла, но, думаю, все получилось»

Думаете, это хорошо? Да это потрясающе! © sofieeke / Reddit