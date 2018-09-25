20+ человек, которых карма настигла в самом неожиданном месте

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Судьба не всегда преподносит нам подарки. И нет еще ни одного человека на свете, который не прочувствовал бы на себе всю мощь ее немилости. Герои нашей статьи столкнулись и с крокодилом по дороге на работу, и с почтой, которая так и не научилась доставлять посылки невредимыми, но все равно не унывают и готовы поделиться этим со всем миром.

AdMe.ru предлагает взглянуть на тех, у кого посреди огромной белой полосы жизни замаячило небольшое, но черное пятнышко.

«Кирпичный ждун»

«Без права на ошибку»

«Этот дьявольский опоссум укусил меня, когда я доставал письмо. Теперь у меня страх почтовых ящиков и набор антибиотиков»

«У моего мороженого внутри была еще одна обертка»

Когда навигатор решил с тобой сыграть в грязную игру

«Итак, это мой новый монитор, который я получил сегодня...»

«Наконец-то моя посылка пришла! Поскорее бы добраться до дома и посмотреть, что внутри!»

«Едешь себе спокойно, никого не трогаешь — и тут слышишь неожиданное „ба-бам!“»

То чувство, когда привели на стрижку, но ты немного против

«А как у вас началось утро понедельника?»

Когда использовал все попытки, но достичь цели так и не удалось

Когда даже кофе становится контрабандой

«Моя посудомоечная машина явно владеет темной магией»

Когда молот Тора застрял именно в твоей машине

«Почта России: не все еще потеряно. Но оставшееся поломано»

Когда захотелось сладенького, но Вселенная считает, что тебе пора на диету

Когда твои ключи сговорились против тебя в твоем же кармане

И даже пакет предупреждает об опасности

«Она просто решила поиграть с моим ноутбуком»

«Сегодня мне доставили мой диплом почтой»

Надпись на конверте: «Не сгибать».

Когда табличка есть, а выхода нет

Тот момент, когда твое каноэ застряло

Черный кот переходит дорогу: к неудачам. Интересно, к чему переходит дорогу крокодил?

А как вы справляетесь с подобными шуточками судьбы?