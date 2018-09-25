20+ человек, которых карма настигла в самом неожиданном месте
Судьба не всегда преподносит нам подарки. И нет еще ни одного человека на свете, который не прочувствовал бы на себе всю мощь ее немилости. Герои нашей статьи столкнулись и с крокодилом по дороге на работу, и с почтой, которая так и не научилась доставлять посылки невредимыми, но все равно не унывают и готовы поделиться этим со всем миром.
AdMe.ru предлагает взглянуть на тех, у кого посреди огромной белой полосы жизни замаячило небольшое, но черное пятнышко.
«Кирпичный ждун»
«Без права на ошибку»
«Этот дьявольский опоссум укусил меня, когда я доставал письмо. Теперь у меня страх почтовых ящиков и набор антибиотиков»
«У моего мороженого внутри была еще одна обертка»
Когда навигатор решил с тобой сыграть в грязную игру
«Итак, это мой новый монитор, который я получил сегодня...»
«Наконец-то моя посылка пришла! Поскорее бы добраться до дома и посмотреть, что внутри!»
«Едешь себе спокойно, никого не трогаешь — и тут слышишь неожиданное „ба-бам!“»
То чувство, когда привели на стрижку, но ты немного против
«А как у вас началось утро понедельника?»
Когда использовал все попытки, но достичь цели так и не удалось
Когда даже кофе становится контрабандой
«Моя посудомоечная машина явно владеет темной магией»
Когда молот Тора застрял именно в твоей машине
«Почта России: не все еще потеряно. Но оставшееся поломано»
Когда захотелось сладенького, но Вселенная считает, что тебе пора на диету
Когда твои ключи сговорились против тебя в твоем же кармане
И даже пакет предупреждает об опасности
«Она просто решила поиграть с моим ноутбуком»
«Сегодня мне доставили мой диплом почтой»
Надпись на конверте: «Не сгибать».
Когда табличка есть, а выхода нет
Тот момент, когда твое каноэ застряло
Черный кот переходит дорогу: к неудачам. Интересно, к чему переходит дорогу крокодил?
А как вы справляетесь с подобными шуточками судьбы?
Фото на превью Poncecutor / Reddit