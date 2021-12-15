20+ снежных фото, после просмотра которых легко влюбиться в зиму один раз и на всю жизнь

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По большому счету все люди делятся на тех, кто зиму терпеть не может, и ее ярых поклонников. Первые аргументируют свою позицию тем, что не переносят холод, не любят лазить по сугробам и боятся поскользнуться на льду. Вторые воспевают красоты зимнего леса, игру в снежки и морозные узоры на окнах.

Мы в AdMe.ru уверены, что у природы нет плохой погоды или неудачных времен года. И зимние фотографии пользователей сети — прямое тому доказательство.

Первый снег. Потрясающий контраст

Снегири не гири

«Порадуйтесь за меня: теперь у меня есть собственный замок!»

Когда прорвало трубу с горячей водой в городе, а сфоткался типа в сказочном месте

Световые столбы в Мурманске

«Хозяин, закрывай навигацию!» Памятник «Бурлаки на Волге» в Самаре зимой

Когда хранишь продукты на лоджии в —17 °C. Достал кастрюльку, отколол себе борща, сколько надо, и разогрел. Удобно!

«К нам на балкон периодически заглядывает белка. На этот раз мне удалось застать ее врасплох»

Лес из сосулек

Трамвайчик в зимний день

Каждую зиму Байкал замерзает по-разному. Но каждый раз зрелище ошеломляет

«Я это... Пойду гляну, что там. Не намело ли...»

«Сделал это фото в прошлом году на нашей ферме. Не могу дождаться снега этой зимой»

Спокойствие и мороз

«Выхожу утром из дома, а на перилах — такая красота»

«Мои собаки счастливы, что пошел снег»

«Якутск. Температура упала до —50 °C. Пожалел, что не надел третьи штаны. А это фото из автобуса. Я тщетно пытаюсь определить, где мы едем»

После ледяного дождя. Красиво и опасно

«Вот такими узорами порадовало сегодняшнее утро. За бортом —29 °C»

А как вы встречаете рассвет?

«Вчера вечером пошла гулять с собакой и обнаружила клад»

«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»

Когда зашел в туалет в гостях у Снежной королевы

Морозное депо

Домик в деревне. Печка топится. Чай после баньки. Особая атмосфера тепла и зимнего уюта