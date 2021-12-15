20+ снежных фото, после просмотра которых легко влюбиться в зиму один раз и на всю жизнь
По большому счету все люди делятся на тех, кто зиму терпеть не может, и ее ярых поклонников. Первые аргументируют свою позицию тем, что не переносят холод, не любят лазить по сугробам и боятся поскользнуться на льду. Вторые воспевают красоты зимнего леса, игру в снежки и морозные узоры на окнах.
Мы в AdMe.ru уверены, что у природы нет плохой погоды или неудачных времен года. И зимние фотографии пользователей сети — прямое тому доказательство.
Первый снег. Потрясающий контраст
Снегири не гири
«Порадуйтесь за меня: теперь у меня есть собственный замок!»
Когда прорвало трубу с горячей водой в городе, а сфоткался типа в сказочном месте
Световые столбы в Мурманске
«Хозяин, закрывай навигацию!» Памятник «Бурлаки на Волге» в Самаре зимой
Когда хранишь продукты на лоджии в —17 °C. Достал кастрюльку, отколол себе борща, сколько надо, и разогрел. Удобно!
«К нам на балкон периодически заглядывает белка. На этот раз мне удалось застать ее врасплох»
Лес из сосулек
Трамвайчик в зимний день
Каждую зиму Байкал замерзает по-разному. Но каждый раз зрелище ошеломляет
«Я это... Пойду гляну, что там. Не намело ли...»
«Сделал это фото в прошлом году на нашей ферме. Не могу дождаться снега этой зимой»
Спокойствие и мороз
«Выхожу утром из дома, а на перилах — такая красота»
«Мои собаки счастливы, что пошел снег»
«Якутск. Температура упала до —50 °C. Пожалел, что не надел третьи штаны. А это фото из автобуса. Я тщетно пытаюсь определить, где мы едем»
После ледяного дождя. Красиво и опасно
«Вот такими узорами порадовало сегодняшнее утро. За бортом —29 °C»
А как вы встречаете рассвет?
«Вчера вечером пошла гулять с собакой и обнаружила клад»
«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»
Когда зашел в туалет в гостях у Снежной королевы
Морозное депо
Домик в деревне. Печка топится. Чай после баньки. Особая атмосфера тепла и зимнего уюта
А что вам нравится в зиме?
Фото на превью troshin.sasha / Pikabu
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