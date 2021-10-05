20+ доказательств того, что жизнь за городом — это дивный новый мир со своими нюансами и колоритом
Для многих сейчас стало престижно и круто жить в своем доме, за городом. Но везде есть свои подводные камни. Владельцам уютного гнездышка часто приходится решать разные задачи, которые никогда не возникают у тех, кто живет в квартире: починить крышу, почистить дымоход, убрать снег, чтобы выехать из двора. А у тех, кто решился еще и на собственное хозяйство, и вовсе жизнь превращается в непрекращающийся квест.
Мы в AdMe.ru считаем, что у всего есть свои минусы и плюсы: и у проживания в квартире, и у жизни в доме или на ферме. Главное, чтобы человек был счастлив, а остальное приложится. Именно это и доказывают герои нашей подборки.
«Я и не думала, что куры могут быть такими дружелюбными. Пока у меня не появились свои»
«Пошел я как-то в деревенский туалет. И опа! Вот что нашел на внутренней стороне двери. Жемчуг! А нет, совка отложила яйца. Это бабочка такая»
«Сегодня затеял уборку двора. Под елками обнаружил много кусочков алюминиевой проволоки. Вспомнил, что на них есть сорочьи гнезда»
Не лает, не кусает, а в дом не пускает
«Мама прислала фото нашей собаки. Не могла не поделиться. Без фильтров»
«Решил бабушке новый забор сделать. Выкопал лунки и на следующий день начал устанавливать столбы, но место было занято»
«Идешь такой вдоль леса, и вдруг что-то резко домой захотелось»
«Мой сосед по даче. К нам в гости пришел и ни на кого не обращал внимания»
«Я столкнулся лицом к лицу с нашим вором бобов»
«Когда покупаешь ферму перед тем, как приобрести грузовик»
«У меня был напряженный день, но отдых с моей девочкой делает все немного лучше»
«Да кто впустил свинью?»
«Я не знаю, как это произошло. У меня даже нет такого ведра»
«Я должен был запечатлеть это событие, которое, скорее всего, случается раз в жизни»
«Провела все выходные за чисткой пруда. Я так устала, что едва могу ходить. Пруд победил»
«Сегодня утром проснулся от приятного сюрприза в загоне для овец!»
«Мое масло с кристаллами соли и свежим садовым тимьяном. С таким маслом я чувствую себя богатым»
«Наши первые поросята»
«Пытался поймать того, кто напал на двух цыплят прошлой ночью. Наверное, енот. Но маленький Сегард не смог устоять перед арахисовым маслом и собачьим кормом»
Уложены и готовы к новым холодам
«Ужин на улице, в Шотландии, с моей семьей»
«Мама забыла зятя предупредить, что на даче до санузла будет сопровождение. Как он от них убегал! Они его еще и караулили»
А о каких прелестях и нюансах загородной жизни можете рассказать вы?
Фото на превью KRYZHiK / Pikabu
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