20+ доказательств того, что жизнь за городом — это дивный новый мир со своими нюансами и колоритом

Для многих сейчас стало престижно и круто жить в своем доме, за городом. Но везде есть свои подводные камни. Владельцам уютного гнездышка часто приходится решать разные задачи, которые никогда не возникают у тех, кто живет в квартире: починить крышу, почистить дымоход, убрать снег, чтобы выехать из двора. А у тех, кто решился еще и на собственное хозяйство, и вовсе жизнь превращается в непрекращающийся квест.

Мы в AdMe.ru считаем, что у всего есть свои минусы и плюсы: и у проживания в квартире, и у жизни в доме или на ферме. Главное, чтобы человек был счастлив, а остальное приложится. Именно это и доказывают герои нашей подборки.

«Я и не думала, что куры могут быть такими дружелюбными. Пока у меня не появились свои»

«Пошел я как-то в деревенский туалет. И опа! Вот что нашел на внутренней стороне двери. Жемчуг! А нет, совка отложила яйца. Это бабочка такая»

«Сегодня затеял уборку двора. Под елками обнаружил много кусочков алюминиевой проволоки. Вспомнил, что на них есть сорочьи гнезда»

Не лает, не кусает, а в дом не пускает

«Мама прислала фото нашей собаки. Не могла не поделиться. Без фильтров»

«Решил бабушке новый забор сделать. Выкопал лунки и на следующий день начал устанавливать столбы, но место было занято»

«Идешь такой вдоль леса, и вдруг что-то резко домой захотелось»

«Мой сосед по даче. К нам в гости пришел и ни на кого не обращал внимания»

«Я столкнулся лицом к лицу с нашим вором бобов»

«Когда покупаешь ферму перед тем, как приобрести грузовик»

«У меня был напряженный день, но отдых с моей девочкой делает все немного лучше»

«Да кто впустил свинью?»

«Я не знаю, как это произошло. У меня даже нет такого ведра»

«Я должен был запечатлеть это событие, которое, скорее всего, случается раз в жизни»

«Провела все выходные за чисткой пруда. Я так устала, что едва могу ходить. Пруд победил»

«Сегодня утром проснулся от приятного сюрприза в загоне для овец!»

«Мое масло с кристаллами соли и свежим садовым тимьяном. С таким маслом я чувствую себя богатым»

«Наши первые поросята»

«Пытался поймать того, кто напал на двух цыплят прошлой ночью. Наверное, енот. Но маленький Сегард не смог устоять перед арахисовым маслом и собачьим кормом»

Уложены и готовы к новым холодам

«Ужин на улице, в Шотландии, с моей семьей»

«Мама забыла зятя предупредить, что на даче до санузла будет сопровождение. Как он от них убегал! Они его еще и караулили»