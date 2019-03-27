20+ доказательств того, что жизнь в одиночестве — это не тоска, а приключение
Уединенный образ жизни — это не так уж скучно, как кажется. Ведь появляется уникальная возможность сразиться с пододеяльником, пообедать в компании салфетки и вырастить свою личную гору (из белья или из грязной посуды). Ну и устроить отвязную холостяцкую вечеринку.
AdMe.ru выражает уважение всем холостякам и холостячкам, которые с юмором рассказывают о своей одинокой жизни. Новая порция ироничных фото и откровений — в этой статье.
Примеры идеальной холостяцкой жизни манят некоторых с детства
То, что я не женат, еще не означает, что я всегда ем один. Со мной моя банда!
И все же хорошо иметь в доме хозяйку...
«Рассталась с парнем и теперь живу одна. Мой первый холостяцкий понедельник!»
Горькая правда жизни
Да, леди, я одинок
Идеальное холостяцкое питание
«Живу один. Вот как выглядит моя занавеска для душа»
«Мы с котом долго жили одни, и вот вчера у меня переночевала девушка. Реакция кота на женскую заколку»
Заправить одеяло в пододеяльник, если нет помощников, — задача не из легких
А у некоторых холостяков имеется своя личная гора
«Гора Уошмор [от англ. wash more — „стирай больше“]».
Ресторан мечты для одиноких людей: если вы пришли один, к вам за стол посадят плюшевого мишку
Еще одно идеальное место для тех, кто привык есть в одиночестве
У одиночек свой взгляд на мир
Счастье — выходные, которые проводишь как хочешь
И не запариваешься насчет хороших манер
Вы с другом всегда найдете чем заняться
«Друг был против стриптизерш на мальчишнике. Ну что ж, пришлось выкручиваться самим»
Еще одно атмосферное фото с мальчишника
И все же есть в холостяцкой жизни свои минусы
В глубине души многие одиночки все-таки мечтают встретить свою любовь
Бонус: холостяцкие правила
Будучи холостяком, выработал для себя несколько бытовых хитростей:
1. Крышку от кастрюли достаточно мыть в 6 раз реже, чем саму кастрюлю.
2. Носки лучше покупать партиями одного размера и цвета, чтобы вы сразу вытаскивали из пакета с носками два одинаковых.
3. Если в магазине вам кажется, что все продукты вы уже купили, докупите 2 бутылки минералки и газировки и смело идите на кассу.
4. Когда коробка с порошком закончилась, разорвите ее, оторвите дно: на нем еще есть немного присохшего порошка, которого хватит для одной стирки.
5. Если вам лень готовить нормальную еду и вы любитель пельменей и лапши быстрого приготовления, начните ходить в тренажерный зал. После первых же намеков на успех тренировок вы побежите в магазин за курицей, яйцами, творогом, орехами.
6. Если намечается вечеринка с друзьями, ровно в 2 часа ночи отключайте телефон — наделаете меньше глупостей! Tahkodrek / Pikabu