20+ доказательств того, что жизнь в одиночестве — это не тоска, а приключение

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Уединенный образ жизни — это не так уж скучно, как кажется. Ведь появляется уникальная возможность сразиться с пододеяльником, пообедать в компании салфетки и вырастить свою личную гору (из белья или из грязной посуды). Ну и устроить отвязную холостяцкую вечеринку.

AdMe.ru выражает уважение всем холостякам и холостячкам, которые с юмором рассказывают о своей одинокой жизни. Новая порция ироничных фото и откровений — в этой статье.

Примеры идеальной холостяцкой жизни манят некоторых с детства

То, что я не женат, еще не означает, что я всегда ем один. Со мной моя банда!

И все же хорошо иметь в доме хозяйку...

«Рассталась с парнем и теперь живу одна. Мой первый холостяцкий понедельник!»

Горькая правда жизни

Да, леди, я одинок

Идеальное холостяцкое питание

«Живу один. Вот как выглядит моя занавеска для душа»

«Мы с котом долго жили одни, и вот вчера у меня переночевала девушка. Реакция кота на женскую заколку»

Заправить одеяло в пододеяльник, если нет помощников, — задача не из легких

А у некоторых холостяков имеется своя личная гора

«Гора Уошмор [от англ. wash more — „стирай больше“]».

Ресторан мечты для одиноких людей: если вы пришли один, к вам за стол посадят плюшевого мишку

Еще одно идеальное место для тех, кто привык есть в одиночестве

У одиночек свой взгляд на мир

Счастье — выходные, которые проводишь как хочешь

И не запариваешься насчет хороших манер

Вы с другом всегда найдете чем заняться

«Друг был против стриптизерш на мальчишнике. Ну что ж, пришлось выкручиваться самим»

Еще одно атмосферное фото с мальчишника

И все же есть в холостяцкой жизни свои минусы

В глубине души многие одиночки все-таки мечтают встретить свою любовь

Бонус: холостяцкие правила