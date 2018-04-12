20 человек, которые отказались стесняться. И правильно сделали
Каждый из нас хоть раз попадал в ситуации, когда, чтобы угодить кому-то, приходится выкручиваться всякими изощренными способами, а иной раз даже идти против своей воли, лишь бы оставить хорошее впечатление о себе. Но герои сегодняшней статьи точно знают, как вести себя в подобных ситуациях, чем и заслужили место в этой подборке.
AdMe.ru собрал лучшие примеры того, как нужно забить на чужое мнение и жить припеваючи.
Мама плохого не посоветует
«Не вздумай написать какую-нибудь глупость в своей цитате в выпускном альбоме». Мама.
Справедливость все-таки восторжествовала
Когда больше нет сил терпеть забитый ящик
А если бы там не только белки не оказалось?
А домофон он и вовсе не оплачивает, наверное
«Даже у собаки вечерний досуг лучше, чем у меня»
Когда? Всегда
«Друг отправился в отпуск без фотика, поэтому я получал вот такие фотографии с вебки его курорта»
Как начать бизнес с нуля
Какое техзадание, такой и торт
«Просто напишите „С днем рождения“».
«Сдала экзамен по психологии личности экстерном»
«Нужно было произвести впечатление на инвесторов, и я это сделал»
«Наша невероятная команда. Главный дизайнер. Главный маркетолог. Главный разработчик».
Когда ученик превзошел учителя
«Боюсь предположить, что его ждет в будущем»
Во время ремонта пришлось делать заземление
Цукерберг ржачный вообще
Неизвестные дополнили вывеску словами из песни
Этого парня зовут Калеб, и он зоолог по образованию. Каждый раз, когда Калеб выполняет заказ, он рассказывает клиентам интересные факты об их любимых животных, чтобы те не скучали
Не так уж она мне и нужна
Фото на превью YourCuteSIster/pikabu