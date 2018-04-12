20 человек, которые отказались стесняться. И правильно сделали

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Каждый из нас хоть раз попадал в ситуации, когда, чтобы угодить кому-то, приходится выкручиваться всякими изощренными способами, а иной раз даже идти против своей воли, лишь бы оставить хорошее впечатление о себе. Но герои сегодняшней статьи точно знают, как вести себя в подобных ситуациях, чем и заслужили место в этой подборке.

AdMe.ru собрал лучшие примеры того, как нужно забить на чужое мнение и жить припеваючи.

Мама плохого не посоветует

«Не вздумай написать какую-нибудь глупость в своей цитате в выпускном альбоме». Мама.

Справедливость все-таки восторжествовала

Когда больше нет сил терпеть забитый ящик

А если бы там не только белки не оказалось?

А домофон он и вовсе не оплачивает, наверное

«Даже у собаки вечерний досуг лучше, чем у меня»

Когда? Всегда

«Друг отправился в отпуск без фотика, поэтому я получал вот такие фотографии с вебки его курорта»

Как начать бизнес с нуля

Какое техзадание, такой и торт

«Просто напишите „С днем рождения“».

«Сдала экзамен по психологии личности экстерном»

«Нужно было произвести впечатление на инвесторов, и я это сделал»

«Наша невероятная команда. Главный дизайнер. Главный маркетолог. Главный разработчик».

Когда ученик превзошел учителя

«Боюсь предположить, что его ждет в будущем»

Во время ремонта пришлось делать заземление

Цукерберг ржачный вообще

Неизвестные дополнили вывеску словами из песни

Этого парня зовут Калеб, и он зоолог по образованию. Каждый раз, когда Калеб выполняет заказ, он рассказывает клиентам интересные факты об их любимых животных, чтобы те не скучали

Не так уж она мне и нужна