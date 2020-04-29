20 доказательств того, что жизнь подбрасывает нам сюрпризы буквально на каждом шагу

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Наш мир полон приятных неожиданностей, и встретить их можно на каждом шагу — надо только внимательно присмотреться. Например, вы вдруг можете обнаружить, что на этикетке вашей любимой толстовки есть загадочная надпись, а бессмысленный на первый взгляд рисунок на асфальте может оказаться настоящим произведением искусства.

Мы в AdMe.ru любим пасхалки, которые случайно отыскиваются не в кино или играх, а в реальной жизни.

«Мой пес разорвал игрушечного утконоса, и внутри оказались „яйца“ бобра и утки»

«Надпись на инструкции к книжной полке, которую я купил, гласит: „Идеально подходит для всех тех книг, которые вы никогда не прочитаете“»

Пешеходный переход для улиток

«Бросил пустую коробку из-под печенья в мусорное ведро и увидел эту надпись»

«Переверни меня, если только ты не любишь есть печенье с пола. Пожалуйста, не ешь печенье с пола».

«Я ношу худи уже 2 года, но заметил эту этикетку только сейчас»

«Я знаю».

Кто-то нарисовал маленькую ворону на стене в переулке

«Нашел эту надпись на дне упаковки с зерновым кофе»

«Ты, должно быть, устал. С другой стороны, друг». «Береги себя».

«Увидел эту зубную щетку на вышке сотовой связи»

Эту медную рыбку с чемоданом можно найти в полу аэропорта Сиэтла

«Ты креативный и везучий! Ты принадлежишь к 10 % людей, которые открывают упаковки с обратной стороны. Этот промокод позволит тебе получить 10%-ю скидку на следующую покупку»

«Набрел на этот камень во время прогулки. Кажется, кто-то хочет со мной поговорить»

«Мой экземпляр книги „1984“ Джорджа Оруэлла стоит $ 19,84»

На этом конверте изображена схема сборки бумажного самолетика

«Наконец-то эти нарисованные на асфальте силуэты людей на американских горках обрели смысл. Оказывается, надо было просто оказаться здесь в нужное время дня»

Эти парни выходят из лужи посреди пешеходной дорожки

«Нашел эту лягушку на крыше дома, который мы только что купили»

На этой упаковке туалетной бумаги очень необычный штрихкод

Так в книжном магазине отмечена секция с произведениями Стивена Кинга

«Только что заметила углубления в форме ладоней на изнаночной стороне своего бюстгальтера»

«Я хочу быть коробкой для пиццы. Переработайте меня»

А вам когда-нибудь попадались подобные мелочи? И, возможно, вы даже запечатлели их на камеру и хотите показать всему миру?