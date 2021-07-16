20 доказательств того, что женская смекалка утрет нос любой логике

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В каждой женщине скрыт немалый запас смекалки, которую она использует в самых неожиданных ситуациях: иногда это сильно облегчает жизнь ей и окружающим, а иногда становится причиной комичных случаев, которые точно захочется еще не раз с улыбкой вспомнить спустя время.

Мы в AdMe.ru верим, что непредсказуемые и эффектные героини этой статьи точно найдут чем зацепить каждого читателя.

«Это „квартира“, которую моя мама построила для кошки, когда у той появились котята»

«Жена сделала мне сюрприз и заказала для моих роботов такой шкаф»

«Увидел, что моя жена режет лук вот так!»

Когда твоя смекалка просто незаменима для комфортной жизни

Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие

Когда ты знаешь, как сделать переписку максимально короткой

«Коробка „конфет“, которую я получил в подарок от жены»

«Сюрприз: это мясо».

«Моя мама умеет так удобно срезать верхнюю часть пакета с попкорном, что и тарелка не понадобится»

«Моя жена превратила печатную машинку столетней давности в современное произведение искусства. Я в восторге!»

«Жена заказала такие перчатки для садовых работ»

Год назад девушка сама сделала «Свою игру» для празднования собственного дня рождения

«Девушка развешала мои рубашки по цветам радуги»

«Обрабатываю им глазки. А чтобы ускорить процесс, сворачиваю из них котобуррито»

«Вот как я понял, что она не очень-то любит сюрпризы»

«Моя жена растопила мелки в силиконовых формочках для льда в форме динозавров, и вот что вышло»

«Вот какую „открытку“ жена подарила мне на День отца»

«Моя девушка решила, что ее гипс должен отражать, как она себя чувствует»

«К моей подруге во двор часто заглядывает белка, и она купила для нее столик»

«Я разозлился на жену, потому что она использовала последний тюбик суперклея и не купила новый. Сегодня я увидел это»

«Как-то в детстве мама нарядила меня в омара на Хэллоуин»