20+ доказательств того, что женщины выйдут победительницами из любых ситуаций

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Можно долго спорить, у кого именно, у женщин или у мужчин, лучше навыки вождения, правильнее логика или более развитое пространственное воображение. Но наверняка каждый согласится с тем, что представительницам слабого пола нет равных в непредсказуемости, спонтанности и способности даже очевидные проблемы решать самым неожиданным образом.

Как оказалось, пользователи сети не раз замечали за знакомыми женщинами всех возрастов страсть к оригинальным поступкам, и AdMe.ru сам немало удивился этим примерам неординарного женского поведения.

1. «Моя жена ест чипсы палочками, чтобы не испачкать пальцы»

2. Женщина получила от управляющей компании жалобу на засохший куст на ее территории и решила проблему при помощи обычного баллончика с краской

3. «Жена не знает, что сегодня я остался дома. Это то, как она работает над своим романом. Ожидаемая дата публикации — 2052 год»

4. Непредсказуемость — отличное средство в борьбе с навязчивыми ухажерами

5. Обычный женский коллектив

6. «Мы шли на Хеллоуин и ошиблись квартирой. Хозяйка, которая как раз отмечала свое 90-летие, не отпустила без совместного фото. „Вы сделали мой день!“ — сказала она. А вы сделали наш день, Элеонор!»

7. «Вот как жена обновила мои „стариковские тапочки“»

8. Ну, на концертах же все именно так и делают

9. «Жена решила разрезать сэндвич пополам. Но не определилась, как именно»

10. «Дочка поцарапала стену, но потом все исправила»

11. В Новой Зеландии запрещено сажать деревья без согласования с властями. Как вам эта нарушительница?

12. Пластиковый ящик, включенный телефон — и вуаля! Световой экран для рисования готов

13. «Я был очень рад новому комоду, думал, что благодаря ему у каждого из нас будет больше места для хранения вещей. Но потом я позволил жене выбрать ее сторону»

14. «Вот как моя девушка строит тайные планы по подготовке к моему дню рождения»

15. «Видел в Дубровнике женщину, которая учила кота искусству живописи»

16. Когда твоя девушка не любит фотографироваться

17. «Она сказала, что не злится на меня. А потом начала красить белые стены в белый цвет. Так что все в порядке. Я надеюсь»

18. «Моя бабушка подписала выключатели»

«Россия?». «Вентилятор». «Кухня». «Гостиная».

19. У каждого свои представления о прекрасном

20. «Моя девушка забыла станок, но не сменные лезвия»

21. «Вернувшись домой вчера вечером, увидел это. По-моему, я женился на правильной женщине»

22. «Надеюсь, я буду таким же крутым в ее возрасте»

23. Упаковка? Нет, не нужна, спасибо

24. «Я, конечно, знал, что у моей жены есть от меня секреты, но не думал, что все так буквально»

А какие странности в женском или мужском поведении приходилось наблюдать лично вам?