20 доказательств того, что женщины — это лучшее, что случилось с твиттером
Не секрет, что женщины часто более внимательны к происходящему вокруг, тоньше чувствуют настроение окружающих и способны подмечать самые незаметные нюансы. Когда к этим чертам добавляется чувство юмора, то смесь получается просто взрывной.
AdMe.ru собрал для вас 20 твитов от женщин, которым и повода не нужно, чтобы сразить всех шуткой наповал.
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Расскажите, какой твит вас рассмешил больше других.
Фото на превью adderlyy_/twitter