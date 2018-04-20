20 доказательств того, что женщины — это лучшее, что случилось с твиттером

Не секрет, что женщины часто более внимательны к происходящему вокруг, тоньше чувствуют настроение окружающих и способны подмечать самые незаметные нюансы. Когда к этим чертам добавляется чувство юмора, то смесь получается просто взрывной.

AdMe.ru собрал для вас 20 твитов от женщин, которым и повода не нужно, чтобы сразить всех шуткой наповал.

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Расскажите, какой твит вас рассмешил больше других.

Фото на превью adderlyy_/twitter

18 На склад!
1 Комментарии
  • 20 апреля 2018
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