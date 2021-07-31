20+ доказательств того, что за полвека мир круто изменился, а люди — нет

За последние 50 лет жизнь сильно изменилась. Современной молодежи сложно представить наш мир без сотовых телефонов, интернета, социальных сетей и онлайн-шопинга. Тогда, в 1971 году, люди не делали десятки снимков в день и не выкладывали их на всеобщее обозрение. Но при этом они тоже были модниками, приколистами и стилягами. Их фото годами лежали в альбомах и сохранили на себе отпечаток той ушедшей эпохи.

Мы в AdMe.ru решили окунуться в атмосферу 1970-х и разыскали фотографии пользователей сети, сделанные ровно 50 лет назад. Нам кажется, что есть в них особое очарование.

«1971 год. Отчим моей девушки вырос, играя в хоккей с Уэйном Гретцки. Вот они в 10 лет. Уэйн стоит посередине, а отчим девушки — слева»

«Мама-старшеклассница, 1971 год. Моя бабушка не разрешила ей надеть шорты для фото, поэтому мама взяла и спрятала их в портфеле, а потом переоделась в школе»

«Мой папа и его сестра сфотографировались с одним и тем же деревом в 1971 году и 50 лет спустя»

«Старшеклассницы Поволжья. Это мама с подругами»

«Мой отец в 1971 году пытался продать свой кабриолет 1956 года»

«Моя бабушка Сильвия с дочерьми (мама посередине). Испания, 1971 год»

«Мой папа в 1971 году (он чувак в центре, рядом с девушкой)»

«Моя крутая мама в 1971 году»

«50 лет назад моим родителям было по 17 лет»

«В 1971 году мой 21-летний папа служил на флоте во Владивостоке»

«Я и моя мама в 1971 году. Она была красавицей и хиппи»

«Мой отец и его друзья наслаждаются мороженым в английской деревне 50 лет назад»

«Моя мама была учителем музыки в Киеве в 1971 году»

«Это моя бабушка Людмила в 1971 году. Ей здесь 18 лет. Прическу сделала сама, платье сшила знакомая портниха. Красавица, да?»

«Мои родители в день свадьбы 50 лет назад»

«Мой папа дурачится во время обеденного перерыва в университете, 1971 год»

«Моей маме было 16 лет в 1971 году. Это одна из моих любимых ее фотографий»

«Мои родители влюблены друг в друга с 1971 года»

«Моя прекрасная мама в купальнике, который сшила сама, блистает на конкурсе „Aqua Fest“ 50 лет назад»

«Моя свекровь с братом и сестрой в городском парке в 1971 году»

«Мама и бабушка в Диснейленде 50 лет назад»

«После выпуска из техникума отдыхаем с одногруппниками на речке — у нас прощальный турпоход»

«10 км шли туда и обратно пешком, наловили рыбы, сварили уху, заночевали на берегу Ишима. Молодость!»

«Когда я приезжала домой на праздники, нашла несколько старых слайдов. Это моя мама в 1971 году. Она и сегодня такая же красивая!»