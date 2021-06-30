20+ доказательств того, что японская еда всегда полна неожиданностей
Ни для кого не секрет, что в кухне любой страны есть свои особенности и неожиданности для представителей других национальностей. Но японские традиции делать милым и визуально непревзойденным все, что можно, — уже настоящая фишка, из-за которой многие стремятся попасть в эту страну, а некоторые — просто повторить шедевры на своей кухне.
Мы в AdMe.ru приготовили для вас новую порцию шикарных японских блюд, которые поражают и своим внешним видом, и предысторией.
Булочки в формочках для льда: до и после
Блюдо «Четырехцветная чаша Икура», в котором можно попробовать 4 вида икры лосося
Роскошный тост со сгущенным молоком, пастой из красной фасоли и маслом
Булочки с целой плиткой шоколада внутри
«Делаю суши раз в неделю, вот какой набор вышел в этот раз»
Японские пельмени гедза, оформленные в честь животных китайского календаря
Тост, украшенный «вязанным» узором
Чизкейк в виде куска сыра
Зверушки-онигири
Подача лапши в виде Тоторо
А это корзинки из лапши в виде диснеевских персонажей
Сладкие чашки с вкусным сюрпризом
Закуска из желатина в виде милых животных
Также можно использовать агар-агар с начинкой
«Сделала тот самый хлопковый японский чизкейк. Это 4-я попытка, и я наконец довольна!»
Японский омлет и рисовый мишка
Японские печенья из красной фасоли
«Мы с другом хотели сделать милое японское карри. Слева его блюдо, а пингвинов справа сделала я»
Обед с собой, который жалко есть
«Мой первый японский чизкейк 🙈. Пытаюсь понять, почему верхушка немного шелушится»
«Невестка испекла праздничный торт, но что-то пошло не так»
«Сделал рисовые фигурки в виде группы бездомных кошек»
А что вы любите готовить из иностранных кухонь?
Фото на превью x3usagixx / Reddit
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