20+ доказательств того, что японская еда всегда полна неожиданностей

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Ни для кого не секрет, что в кухне любой страны есть свои особенности и неожиданности для представителей других национальностей. Но японские традиции делать милым и визуально непревзойденным все, что можно, — уже настоящая фишка, из-за которой многие стремятся попасть в эту страну, а некоторые — просто повторить шедевры на своей кухне.

Мы в AdMe.ru приготовили для вас новую порцию шикарных японских блюд, которые поражают и своим внешним видом, и предысторией.

Булочки в формочках для льда: до и после

Блюдо «Четырехцветная чаша Икура», в котором можно попробовать 4 вида икры лосося

Роскошный тост со сгущенным молоком, пастой из красной фасоли и маслом

Булочки с целой плиткой шоколада внутри

«Делаю суши раз в неделю, вот какой набор вышел в этот раз»

Японские пельмени гедза, оформленные в честь животных китайского календаря

Тост, украшенный «вязанным» узором

Чизкейк в виде куска сыра

Зверушки-онигири

Подача лапши в виде Тоторо

А это корзинки из лапши в виде диснеевских персонажей

Сладкие чашки с вкусным сюрпризом

Закуска из желатина в виде милых животных

Также можно использовать агар-агар с начинкой

«Сделала тот самый хлопковый японский чизкейк. Это 4-я попытка, и я наконец довольна!»

Японский омлет и рисовый мишка

Японские печенья из красной фасоли

«Мы с другом хотели сделать милое японское карри. Слева его блюдо, а пингвинов справа сделала я»

Обед с собой, который жалко есть

«Мой первый японский чизкейк 🙈. Пытаюсь понять, почему верхушка немного шелушится»

«Невестка испекла праздничный торт, но что-то пошло не так»

«Сделал рисовые фигурки в виде группы бездомных кошек»