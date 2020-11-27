20+ твитов, всю соль которых поймут лишь те, кому за 30

Взрослая жизнь наступает неожиданно. В один момент приходит понимание, что вы стали задумываться о практичности вещей, у вас появился любимый продуктовый магазин, а в партнере для жизни вы цените умение оказать первую медицинскую помощь.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые с иронией относятся к своему возрасту. И всеми силами будем пытаться быть настолько же позитивными, как мужчина из бонуса.

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Бонус: лучше относиться к своему возрасту с юмором, как этот мужчина в свои 82 года

«Странно иметь тот же возраст, что и старики».