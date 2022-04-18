20+ доказательств того, что вышивка на одежде — это не «как у бабушки», а стильно, модно, молодежно

Сегодня в магазинах можно купить одежду на любой вкус. Но если душа требует индивидуальности, то придется или переплачивать за штучные дизайнерские вещи, или самой добавлять изюминку в стандартный образ. Те, кто умеет вышивать, легко освежают обычные с виду наряды и даже превращают их в маленькие шедевры.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать работы рукодельниц, которые проявляют чудеса изобретательности и креатива. И героини сегодняшней статьи сразили нас наповал своими вышивками.

«Мой самый амбициозный проект! Эта вышивка заняла 4 месяца»

У меня челюсть отвисла. Потрясающая работа! © jcm__ / Reddit

«Мой личный вид медитации: берешь иголку и начинаешь рисовать нитками»

«Однажды я вдохновилась вышивкой на одежде. Результатом стали несколько белых блузок с картинками по мотивам разных произведений. Вот Х. К. Андерсен, „Гадкий утенок“»

«Одна из моих первых больших вышивок на одежде»

«Моя ручная работа. Это норвежский национальный костюм под названием бунад»

«Увлекаюсь шитьем одежды. На свитшотах выполнена вышивка французским узелком. Довольно кропотливо, но результат отличный»

«Сшила платье и украсила его ручной вышивкой у выреза и по всему 6-метровому подолу»

«Весенняя цветочная вышивка, которую я сделала на свитере подруги»

«Вот такие маки я вышила. Как вам?»

«Я посадила на любимые джинсы чернильное пятно и решила сделать вышивку поверх него. Очень рада, что смогла найти способ спасти свои штаны! Ржу не могу»

«Мне под горячую руку попалась рубашка. Увидев ее в магазине, я сразу поняла, что хочу с ней сделать»

«Вышивка на одежде может быть разной. От огромных картин крестиком перешла к новому для себя виду работ и решила чуть-чуть похвастаться»

«Прикрыла мелкие потертости на джинсах вышивкой»

«Обычно я не вышиваю, а вяжу, но в этот раз решила попробовать. Это моя интерпретация свитера Джека Фроста»

«Вышила пион на джинсовой рубашке»

«Украсила одежду грибочками»

Каждый цветной элемент скрывает дырочку, проделанную хомяком

«Купила мама на зиму вязаное платье. Тепленькое, удобное, в офис носить. Но ей не нравилась эмблема на платье, и она отдала мне его на исправление. И понеслось»

«Вот так вышивка располагается на платье. Эмблема, как видите, перекрыта. Все по плану. И, конечно же, первый выход в свет и фото счастливой мамы».

«Починила бэтменские спортивные штаны своего четырехлетки с помощью ночного неба и летучих мышей»

«Решила завести себе хобби. Чтобы наверняка облажаться — пусть это будет вышивка крестом. А чтобы совсем наверняка — вышивать будем на одежде»

«В общем, криво, косо, но нескучно».

«Захотелось мне серой зимой красоты, а именно: к весне украсить дочери джинсовую куртку, сделать ее уникальной. Поэтому мулине, немного бисера, схема — и вуаля!»