20 доказательств того, что все матери мира связаны какой-то общей, непостижимой логикой
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Несмотря на то что материнство — большой стресс, вряд ли хоть одна женщина скажет, что появление малыша не было одним из лучших событий ее жизни. Мамы стараются, чтобы у нас все сложилось хорошо. У каждой из них есть свои особенности, которые удивляют или веселят. Но даже когда родитель излишне заботится о нас, мы все равно вспоминаем это с теплотой в сердце.
AdMe.ru просмотрел аккаунты пользователей Twitter и Reddit, чтобы убедиться в том, что мамы всех стран мира ведут себя примерно одинаково.
«Здесь запечатлен тот самый момент, когда мама говорит моему племяннику, что он не может съесть пирожное, пока не закончит с овощами»
Кажется, все матери ведут учет посуды, увезенной кем-то из дома
«Несколько недель не мог найти свои линзы от фотоаппарата. Оказалось, что моя мама использует их вот так»
«Мать работает из дома и шлет нам новости о том, как там ее пудели»
«Мой пес никогда не пьет из своей миски с водой, только из туалета. Так что мама купила ему миску в виде унитаза на Рождество, и это работает»
Когда так и хочется сказать, что все мы люди
«Мама села за мой ноутбук и каким-то образом открыла 4 тысячи электронных писем. Уже 2 часа экран выглядит так и ноутбук ни на что не реагирует»
И обязательно нужно прибраться перед отъездом, хотя пыль все равно накопится
«Жена сказала, что ее мама врезалась в гараж. Я подумал: „Боже, хоть бы там не было вмятины“. И ее не было»
Подписи к фото, придуманные родителями, заслуживают отдельной награды
«Мама никогда не снимает пленку ни с одной купленной вещи»
Близкие умеют не только считывать эмоции, но и виртуозно додумывать несуществующие
«Попросила прислать фото кошки. Получила это»
Подход: «Доча, на всякий случай, вдруг пригодится»
«Брелок на ключах мамы. Здесь 21 клубная карта»
«Она разобралась, как пользоваться приложениями по редактированию фото. Мир больше не будет прежним»
«Мама заказала шапочки и шарфы для своих скульптур»
«Лежу в комнате, время 2:58. Мама прислала VIP-приглашение на вечеринку»
«Мать собрала обед для моего сегодняшнего полета. Мне 47»
«Моя мама решила разложить рождественских эльфов так, будто они играют в снегу, и вот что из этого вышло»
В ком из героев нашей статьи вы отчасти узнали себя? Какую историю добавили бы в нашу подборку?
Фото на превью jamoheehoo / reddit