20+ вещей, которые могут вытворять только наши мамы

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Если понаблюдать за поведением и поступками наших мам, то начинает казаться, что все они — адепты какого-то тайного ордена. Мамы из разных уголков планеты используют одни и те же методы воздействия, будто формулировки их нравоучений просто переводятся на разные языки и передаются из поколения в поколение. А еще они обладают даром читать наши мысли, но при этом прослеживается абсолютная несовместимость с современными технологиями.

AdMe.ru приводит 20+ доказательств того, что всех мам мира явно объединяет одна общая доктрина.

«Во 2-м классе мама заставила меня снять очки и улыбнуться для фото. Вот что из этого вышло»

«Мама размещала объявление о продаже гирлянд и случайно добавила фото, на котором я спала»

Надежный способ сохранить душевное равновесие всей семьи

«Мама жаловалась, что я трачу свои деньги на ненужные вещи, а сама купила „лампу“ за 3 000 евро только потому, что ее сделал известный художник»

Мамы способны не только убаюкать, но и лишить сна напрочь

А когда случается плохой день, то всегда находят способ поддержать. Например, таким фото

Сила родительского авторитета не имеет срока давности

Любимый рецепт кофе каждой мамы

«Рецепт холодного кофе: 1. Заведи детей. 2. Сделай кофе. 3. Забудь, что ты сделала кофе. 4. Выпей его холодным».

«Раньше мама стригла меня сама, чтобы сэкономить деньги. Если что, я девушка»

С технологиями мамы на ты: чтобы прочитать мелкий штрифт, они могут просто отсканировать телефон

Или сфоткать снимки из своей поездки в «мыльнице» на мобильный, чтобы опубликовать их в сети

Желая сохранить нужную информацию, вырезают ее из газеты и приклеивают скотчем к айфону. Стив Джобс бы не оценил

А пытаясь найти песню в интернете, случайно могут создать страницу на Facebook. Магия!

Узнав о предстоящей вечеринке, мама решила уничтожить 99,9 % микробов в доме, прежде чем кто-нибудь в него войдет

Так выглядят «несколько десертов», сделанных мамой для ежегодной рождественской вечеринки

Любая мама запросто создаст шедевр в жанре «мамапанк»

Мама: «Мой компьютер медленно работает».

Я: «Тебе нужно его почистить».

Мама:

Пуповинная связь неразрывна

Так выглядит серия маминых попыток сделать селфи в зеркале

Вряд ли папа когда-нибудь догадается, что внешний вид и поза мамы полны сарказма

Тот самый момент, когда против мамы использовали ее же карту

«Мама сфотографировала меня с подругой. 10/10, что буду рекомендовать ее как фотографа»

«Мама не ответила на мой звонок сегодня. Отправил СМС с вопросом, чем она занята, и вот фото, которое она прислала в ответ»

Какое фото из нашей подборки заставило вас подумать: «Ну точно как моя мама!»? Уверены, вам есть чем поделиться с нами на эту тему.