20+ доказательств того, что пробовать новое бывает волнительно, но оно того стоит

Однажды мы делаем первый шаг, потом пытаемся оседлать велосипед, со временем пробуем себя в каком-то рукоделии или дебютируем в новом образе. Эти моменты, когда что-то в жизни происходит впервые, обычно запоминаются надолго и хранятся в копилке памяти как маленькие сокровища.

Мы в AdMe.ru считаем, что пробовать новое не всегда просто, но увлекательно. И фотографии героев нашей статьи — прямое тому доказательство.

«Впервые за 15 лет коротко подстригся и чувствую себя уверенно»

«Мой сын и его прабабушка родились в один день с разницей в 102 года. Вот их первая встреча»

«Первый раз в жизни попробовал испечь хлеб. Никогда не имел дела с тестом и выпечкой. Сфоткать целым не успел — жена отгрызла кусок»

«Мы с отцом всю жизнь занимаемся музыкой, но только сегодня впервые сыграли вместе»

«Мой дебют в вязании носков»

«Я первый раз в жизни вижу снег»

«Сегодня я впервые встретила своего родного отца! Ему 81, а мне 51. Самое время!»

«2 года назад я весил более 180 кг, мне было трудно дышать даже при ходьбе. Сегодня я пробежал свои первые 5 км и очень горжусь собой»

«Мой сын впервые нашел божью коровку. Так выглядит чистая радость»

«Впервые в жизни я живу один в своей самой первой 1-комнатной квартире! Я так счастлив»

«Мой 6-летний сын первый раз готовит блины самостоятельно! Видеть выражение его лица — просто радость для меня»

«Я был в плохом настроении, и сестра убедила меня впервые сделать маникюр. Выглядит блестяще!»

«Мне почти 40, и я только вчера получила водительские права. Это моя первая самостоятельная поездка на собственном автомобиле. Это прекрасно!»

«Так мой тесть впервые встретил Санту»

«Моя жена ухаживает за этими растениями несколько лет, и они наконец-то зацвели!»

«Моя первая книга выйдет через 2,5 недели! Сегодня я держу в руках ее первый печатный экземпляр»

«Моя первая попытка заняться хоть каким-то рукоделием. Кажется, теперь я подсела на вышивку»

«Я первый раз посетил спа, и мне понравилось. Никогда раньше я не был в таком дзене»

«Моя бабуля впервые катается на электросамокате»

«Я только что купил свой первый дом!»

«За 2 года сбросила 67,5 кг. Сегодня впервые в жизни у меня нормальный индекс массы тела и нет ожирения»