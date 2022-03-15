20 доказательств того, что врачу без чувства юмора никуда, как певцу без голоса
У врачей труд не из легких, поэтому порой они спасаются чувством юмора. Увлекательные хобби, творческий подход к работе, плюшевые друзья рядом, таблички с меткими советами — все это очень помогает сохранять настроение и самим врачам, и их пациентам.
Мы в AdMe.ru любим специалистов с умением шутить над своей работой, поэтому в восторге от тех врачей, которые успевают и жизни спасать, и позитивную атмосферу создавать.
1. «Мой зуб мудрости был настолько уникальным, что доктор захотел сделать фотографию, чтобы показать его студентам»
2. Главный помощник в лаборатории
3. «Стоматологи дали мне мороженое после удаления зуба мудрости»
«Сливочное мороженое. Челюстно-лицевая хирургия».
4. «В кабинете врача есть шкаф с разными композициями из Lego. Все их собрал он сам»
5. «У нас прощальная вечеринка для лаборанта гематологии, поэтому я украсила вкусняшки на манер мазков для исследования»
6.
Я к ночи жуткого состояния достиг. Смотрю больного.
— Как зовут вас?
— Александр.
— А по отчеству?
— Александрович.
— А дочь вашу?
— Елена.
— А по отчеству?
Молча задумчиво смотрит. Ну и кого тут госпитализировать надо? © EpsteinJust / Twitter
7. «У кого-то еще в лаборатории есть плюшевые микробы? У нас они повсюду, и этот малютка радует меня при каждом взгляде на него»
- Нет. Он не пройдет инфекционный контроль. © jellobellofellow / Reddit
8. У центрифуги был плохой день
«Помогите».
9. «Мой друг сделал тематические печеньки: в виде знака биологической опасности, полной пробирки и иммуноглобулина»
10. «Я хорошо повеселилась, рисуя эту танцовщицу фламенко бактериями»
11.
Врач заставил надеть повязку на глаз.
— Ну и долго мне как пират ходить?
— Почему как пират? Ходи как тарантиновская героиня!
Милый доктор. © a_nu_ka / Twitter
12. «Врач сказал нам подписать колено перед операцией. Мы зашли чуть дальше»
«Другое, левое». «Да, выбери меня!»
13. «Табличка в кабинете моего врача»
«Сохраняйте спокойствие и... Так, не такое спокойствие».
14. «Ходила сегодня к репродуктологу. Очень подходящий декор на стене»
15. «Ждал приема у врача, как вдруг увидел это»
«Образец стула».
16. Этот стафилококк похож на ромашки
- Я чувствую запах этой фотографии. © JukesMasonLynch / Reddit
17. «Мы с коллегой сделали все возможное, чтобы переоборудовать это устройство в небольшой камин»
18. Япония — это та страна, где на официальной печати врача может быть кот
19. Просто посмотрите на этого счастливчика в кабинете врача
20. «Он сделан из компресса, которым пользуются после уколов в вену. Мой коллега иногда занимается лепкой. Это пока еще безымянный житель лаборатории»
А что вы можете рассказать про свои походы к врачам? Вам повезло встретить веселого доктора?