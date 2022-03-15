20 доказательств того, что врачу без чувства юмора никуда, как певцу без голоса

У врачей труд не из легких, поэтому порой они спасаются чувством юмора. Увлекательные хобби, творческий подход к работе, плюшевые друзья рядом, таблички с меткими советами — все это очень помогает сохранять настроение и самим врачам, и их пациентам.

Мы в AdMe.ru любим специалистов с умением шутить над своей работой, поэтому в восторге от тех врачей, которые успевают и жизни спасать, и позитивную атмосферу создавать.

1. «Мой зуб мудрости был настолько уникальным, что доктор захотел сделать фотографию, чтобы показать его студентам»

2. Главный помощник в лаборатории

3. «Стоматологи дали мне мороженое после удаления зуба мудрости»

«Сливочное мороженое. Челюстно-лицевая хирургия».

4. «В кабинете врача есть шкаф с разными композициями из Lego. Все их собрал он сам»

5. «У нас прощальная вечеринка для лаборанта гематологии, поэтому я украсила вкусняшки на манер мазков для исследования»

6.

Я к ночи жуткого состояния достиг. Смотрю больного.

— Как зовут вас?

— Александр.

— А по отчеству?

— Александрович.

— А дочь вашу?

— Елена.

— А по отчеству?

Молча задумчиво смотрит. Ну и кого тут госпитализировать надо? © EpsteinJust / Twitter

7. «У кого-то еще в лаборатории есть плюшевые микробы? У нас они повсюду, и этот малютка радует меня при каждом взгляде на него»

Нет. Он не пройдет инфекционный контроль. © jellobellofellow / Reddit

8. У центрифуги был плохой день

«Помогите».

9. «Мой друг сделал тематические печеньки: в виде знака биологической опасности, полной пробирки и иммуноглобулина»

10. «Я хорошо повеселилась, рисуя эту танцовщицу фламенко бактериями»

11.

Врач заставил надеть повязку на глаз.

— Ну и долго мне как пират ходить?

— Почему как пират? Ходи как тарантиновская героиня!

Милый доктор. © a_nu_ka / Twitter

12. «Врач сказал нам подписать колено перед операцией. Мы зашли чуть дальше»

«Другое, левое». «Да, выбери меня!»

13. «Табличка в кабинете моего врача»

«Сохраняйте спокойствие и... Так, не такое спокойствие».

14. «Ходила сегодня к репродуктологу. Очень подходящий декор на стене»

15. «Ждал приема у врача, как вдруг увидел это»

«Образец стула».

16. Этот стафилококк похож на ромашки

Я чувствую запах этой фотографии. © JukesMasonLynch / Reddit

17. «Мы с коллегой сделали все возможное, чтобы переоборудовать это устройство в небольшой камин»

18. Япония — это та страна, где на официальной печати врача может быть кот

19. Просто посмотрите на этого счастливчика в кабинете врача

20. «Он сделан из компресса, которым пользуются после уколов в вену. Мой коллега иногда занимается лепкой. Это пока еще безымянный житель лаборатории»