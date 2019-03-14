20+ поездок на такси, по которым можно снимать сериалы

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Такси — это не просто средство передвижения, а особая вселенная со своими безумными законами. Это известно каждому, кто хоть раз пользовался услугами такси. Например, вашим попутчиком может стать миниатюрный кролик. Или на заднем сиденье будет ждать джойстик и Super Mario.

Самые яркие из этих примеров уже заждались вас здесь, на AdMe.ru.

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Техподдержка 80-го уровня

«Мой водитель Uber круче всех»

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Лайфхак для тех, у кого часто разряжается телефон

«Яндекс», что у вас там происходит?

Вежливость водителя превыше всего

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«В такси красная тонировка. По ощущениям будто побывал в аду»

Машины Uber иногда попадают во временную петлю

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Как правильно спорить с водителем в XXI веке

«Заднее сиденье моей машины. Эта вещь окупилась в первые же выходные после приобретения»

Тот самый легендарный гений, миллиардер, плейбой, филантроп

«Водитель Uber моего друга остановился, чтобы поесть, и оставил его в машине»

После такого остается только ехать на метро

«У моего водителя Uber в машине был карликовый кролик... Невероятно послушный и милый»

В параллельной вселенной водителям нельзя себя хорошо вести

«Яндекс» просто обязан взять автора этой идеи на работу

«К вам подъедет хороший мальчик на белом Hyundai Solaris»

Бонус: когда вечеринка оказалась слишком бурной

А у вас были поездки, которые запомнились на всю жизнь?