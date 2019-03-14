20+ поездок на такси, по которым можно снимать сериалы
Такси — это не просто средство передвижения, а особая вселенная со своими безумными законами. Это известно каждому, кто хоть раз пользовался услугами такси. Например, вашим попутчиком может стать миниатюрный кролик. Или на заднем сиденье будет ждать джойстик и Super Mario.
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А у вас были поездки, которые запомнились на всю жизнь?
Фото на превью iamfemifactor / twitter