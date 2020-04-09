20+ доказательств того, что вместе с редким именем человеку нужно выдавать хорошее чувство юмора

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в нашей стране за прошедший год. Через пару лет в садики пойдут Порфирий, Посейдон и Ладамир. Компанию им составят Милорада, Феоктиста, Златаслава, Сентябрина и Дива.

Мы в АdMe.ru заинтересовались, а какие истории есть у людей с редкими именами и отчествами, ведь человек с необычными именем просто обязан прожить невероятную жизнь и хоть раз попасть в забавную историю, с этим самым именем связанную.