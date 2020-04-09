20+ доказательств того, что вместе с редким именем человеку нужно выдавать хорошее чувство юмора
В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в нашей стране за прошедший год. Через пару лет в садики пойдут Порфирий, Посейдон и Ладамир. Компанию им составят Милорада, Феоктиста, Златаслава, Сентябрина и Дива.
Мы в АdMe.ru заинтересовались, а какие истории есть у людей с редкими именами и отчествами, ведь человек с необычными именем просто обязан прожить невероятную жизнь и хоть раз попасть в забавную историю, с этим самым именем связанную.
- У меня подруга есть, 30 лет уже дружим семьями, как родственники стали. И тут она говорит мне про моего папу, мол, я только сейчас поняла, что дядя Рома — это не дядя Рома, раз ты Рашитовна. © guruwka / pikabu
- Помню, была у меня в подготовительном классе начальной школы учительница. Необыкновенно добрая, она лучилась теплом и любовью. Дети ее очень любили, но никак не могли выговорить ее отчество: Вениаминовна. И поэтому она нам предложила называть ее просто Любовь Витаминовна. © Подслушано / vk
- Булавко С. Е. и Иголко В. И. в одной компании работают. Еще была Волокитина Е. Н. — долго с ней контракт подписывали. Баренбаум Владимир Шмульевич — мой прошлый руководитель, шикарный дядька, столько тонкостей по общению с клиентами открыл. Ну и самое-самое: Епистрафов Измануил Евграфович. © EVladilenovich_Wise / twitter
- На работе был главный инженер по отчеству Флюрович. Первое время как только не называли: мужская часть коллектива — Рентгенович, женская — Экэгэевич. © mitraFUNN / pikabu
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Встречал дознавателя в ГИБДД — Петрова Эрика Гайковна. © Aleksandr_Wise / twitter
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У меня был пациент, чье имя, отчество и фамилия были одинаковыми — просто Майкл Майкл Майкл. В его визитной карточке было написано «ММ Майкл». © PhillipLlerenas / Reddit
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Работала аниматором в одном частном детском садике. Дети у них были с особыми именами. Не спорю, это право родителей, да и имена красивые, но какие же отчества будут у детей этих детей? Одного мальчика звали Пенни! Пеннивич? Пенивайзович? © Палата № 6 / vk
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У меня есть знакомый — Юрий Соколович. Сам лично видел паспорт. У него папа действительно Сокол. Сокол, Карл! © Palomino1 / pikabu
- К нам на работу пришел новый сотрудник по имени Иван. Когда делали для него документы, что-то напутали и написали Сергей. Пару дней на стажировке его так и звали, пока он не сказал, что имя у него другое. Потом какое-то время звали в шутку Сережей-Ваней, а теперь у нас есть СерВант. © Clavyanka / pikabu
- Когда я жил в Гонконге, там у многих было второе английское имя, которое они брали для удобства, чтобы не использовать свое длинное китайское. Так я встретил детей по имени Лего, Микки-Маус, Снупи, Манге, Минге и многих других. © Josh Murphy / Quora
- Сегодня из садика забирал сына. Молодая мама одевает дочку, спрашиваю у девочки:
— Как тебя зовут?
Она тоненьким голосом отвечает:
— Я забыла.
Мать девочки говорит устало:
— Ее зовут Изабелла, просто она так тихо произносит, что всем кажется «я забыла». © KotLoh / pikabu
- Я помню, несколько месяцев назад читал в одном интернет-издании пост про главу какого-то агентства, которого звали Супермен. Я кое-как сдерживал смех каждый раз, когда читал: «Супермен верит». © callisstaa / Reddit
Бэтмен и Супермен в одном флаконе.
- Однажды довелось познакомиться с человеком, которого звали Ибадходжаев Саидалим Сунантулаевич. С учетом того, сколько времени мне понадобилось, чтобы научиться правильно выговаривать его Ф.И.О., я его, наверное, до конца моих дней помнить буду. © airscratch / pikabu
- Мне попадалась Императрица (фамилия) Жемчужина (имя). К сожалению, не знаю отчества. До сих пор это мой топ. © Ester_swan / twitter
- Мне искренне жаль человека с именем Поппета. Это звучит слишком по-детски, сложно воспринимать всерьез. Представьте, к вам приходит на собеседование человек и говорит: «Привет, меня зовут Поппета Джонс, я претендую на должность руководителя». © amaranthine-rain / reddit
- Я воспитатель и привыкла к тому, как дети меня зовут. За 6 лет моей работы из Анны Андреевны я превратилась в Андевну, Анадеевну, Ардевну, Ану Древню и даже Ану Деревяну. © brush / pikabu
- Брука Волшебная. Жена — кассир, банковских карт видит много, коллекционирует такие Ф.И.О. © Sergejsson / twitter
- Меня зовут Данила. Родилась дочь, я пошел получать ее первые документы в ЗАГС. Там мне говорят: «Мужчина, вы Данила, а не Данил, поэтому не можете дать ребенку отчество Даниловна, дочка у вас будет Данилаевна. Мы звонили в институт проблем русского языка, и нам так сказали».
Я начал возмущаться, и меня отвели к начальнице ЗАГСа. Она оказалась женщиной опытной, открыла огромный талмуд с именами и отчествами, посмотрела и сказала, что в моем случае можно-таки дать отчество Даниловна. © DannyLaFa / pikabu
- Приехал лет 10 назад в командировку. Мне нужен был один мужчина, а его нет. Спрашиваю, что же мне делать. Мне отвечают: «Скажи на работе, что Было не было».
Оказалось, что это фамилия такая — Было. © fylhtq70 / twitter
- У меня была клиентка Садовая Калина Флоровна, а ее отец, соответственно, Садовый Флор. © Yanysia / pikabu
- А я перед поступлением в вуз ходила к репетиторам. Английским я занималась с Нектар Размиковной, французским — с Мальвиной Джангизовной, а украинским — с Эрикой Эразмусовной. © soleilzk / pikabu
- Я знаю парня, которого официально зовут Ланселот Скайуокер. Сначала я ему не поверил, но он показал мне свои документы. © fuckyoulandry / reddit
- Моя бабушка, когда работала акушеркой, часто сталкивалась с тем, что родители близнецов давали своим детям имена мультипликационных персонажей, например Ля-ля и По из «Телепузиков», даже Том и Джерри. © Josh Murphy / Quora
- Менеджера в турецком отеле звали Невзад-бей. Наш народ веселился и спрашивал: «А куда тогда?» © tamila14 / pikabu
Как вы считаете, сложно живется людям с редкими именами?
Фото на превью © DannyLaFa / pikabu