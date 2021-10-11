20+ доказательств того, что винтажные вещи легко заткнут за пояс своих собратьев из масс-маркета

Винтажные вещи зачастую отличаются хорошим качеством и большим разнообразием цен, что позволяет собрать из них гардероб на любой вкус и кошелек. Кроме того, они добавляют образу особое настроение и позволяют выделиться из толпы. Кто-то охотится за редкими штучками в секонд-хендах или онлайн-магазинах, а кому-то неповторимые изделия достаются от родственников.

Мы в AdMe.ru любим вещи с историей, которые стильно выглядят.

1. Прикид из 90-х. Обратите внимание на узор, похожий на лица ацтеков, на рубашке

2. Стильное хлопковое платье в библиотечной эстетике из 70-х

3. «Мое винтажное платье прямиком из 60-х. Ленту и пояс к нему я сделала сама»

4. «Я провела исследование и выяснила, что это свадебное платье 40-х годов. Просто посмотрите, как хорошо сохранилось и как замечательно выглядят подплечники и защипы на локтях, не говоря уже о петлях и пуговицах»

5. Удачная находка. Платье с широкой юбкой из 50–60-х всего за € 13

6. Платье конца 90-х — начала нулевых отсылает к образам из сериала «Зачарованные» и выглядит стильно даже сегодня

7. «Ездил к маме и нашел там свой свитер, который носил еще в 1985 году»

8. «Не уверена, но, похоже, это 70-е. Мне нравится находить мужские винтажные пиджаки и давать им новую жизнь. На этом экземпляре были пятна, но стоит ли говорить, что их уже нет»

9. Раздельный комплект из 70-х с винтажной распродажи. В нем можно отправиться пить чай на заднем дворе

10. «Продавец сказал, что это платье-накидка 1940-х годов. Не знаю, что под ним в то время носили, но вот мой вариант. Интересно узнать, что бы под него надели вы»

11. «Нашла в чулане старое свадебное платье рядом с черно-белыми порванными снимками»

12. «У меня есть платье из 70-х, которое я очень сильно люблю»

13. «Купила сегодня этот комбинезон всего за € 7. Кто-нибудь может сказать, какого он года?»

Хороший образ. Судя по общему стилю и пластиковой молнии, предположу, что это начало 80-х. © Werewoof_of_London / Reddit

14. «Пожалуйста, помогите мне определить год выпуска моего свадебного платья. Спасибо!»

15. Винтажное платье и солнцезащитные очки. Идеальны для образа 80–90-х

16. «В юбке, блузе и серьгах-кольцах прямиком из 1950-х»

17. Домашнее платье 60-х годов

18. «Салют! Вот и я в папином пиджаке 80-х»

19. «У меня есть платье из 60-х, которое меня никогда не подводило»

20. «Спасла от продажи мамино выпускное платье из 80-х»

21. «Живу в стиле 60-х»

22. «Нашла комбинезон 80-х в хорошем состоянии. Он не в моем стиле, но я не могла не взять его»