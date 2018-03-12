20 примеров того, что прекрасное окружает нас повсюду, нужно просто уметь это видеть
Помните, как в детстве мы разглядывали узоры на ковре и наше воображение рисовало нам зверей и сюжеты из жизни? Кому-то и во взрослом возрасте удалось сохранить эту особенность — видеть нечто большее в обыденных вещах. Например, художники могут нарисовать целую картину, вдохновившись всего лишь осыпавшейся штукатуркой.
Существует такой феномен, как парейдолическая иллюзия — формирование иллюзорных образов на основе деталей реальных объектов. Например, облако кажется нам похожим на собаку. Но некоторые идут дальше и из иллюзий создают настоящие картины.
Мы в AdMe.ru считаем, что видеть прекрасное даже в изъянах окружающего мира — это очень полезный навык в нашей безумной жизни, и поэтому делимся с вами работами людей, достигших в этом мастерства.
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Согласитесь, удивительно, как может разыграться человеческая фантазия, будь то небольшой набросок или полноценная картина. А может, вы увидели в этих пятнах что-то другое?
Фото на превью bellavk/Pikabu