20 примеров того, что прекрасное окружает нас повсюду, нужно просто уметь это видеть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Помните, как в детстве мы разглядывали узоры на ковре и наше воображение рисовало нам зверей и сюжеты из жизни? Кому-то и во взрослом возрасте удалось сохранить эту особенность — видеть нечто большее в обыденных вещах. Например, художники могут нарисовать целую картину, вдохновившись всего лишь осыпавшейся штукатуркой.

Существует такой феномен, как парейдолическая иллюзия — формирование иллюзорных образов на основе деталей реальных объектов. Например, облако кажется нам похожим на собаку. Но некоторые идут дальше и из иллюзий создают настоящие картины.

Мы в AdMe.ru считаем, что видеть прекрасное даже в изъянах окружающего мира — это очень полезный навык в нашей безумной жизни, и поэтому делимся с вами работами людей, достигших в этом мастерства.