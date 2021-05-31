20+ доказательств того, что в Японии к еде очень трепетное отношение
Мы давно уже знаем, что почти все японцы — любители милоты и оригинальных вещей, а их изобретения и фишки из года в год удивляют весь мир. И конечно, не обошлось без еды: к ней у жителей Японии особое отношение. Поэтому рисовые шарики в форме птичек, картофельное мороженое, булочки и печенье в виде животных, панкейки-башни тут можно легко найти и попробовать.
Мы в AdMe.ru считаем, что умение японцев сделать так, чтобы еда была не только вкусной, но и запоминающейся, стоит наивысшей похвалы. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что жители Японии любят экспериментировать и с иностранными блюдами.
«Мороженое из розария префектуры Ямагата. Это так красиво — хочу, чтобы вы знали!»
«Приготовила печенье с киви и отсортировала вот так»
А вы когда-нибудь видели настолько милый 3D-латте-арт?
Традиционные японские сладости для тех, кто любит длиннохвостых синиц
Всего пару штрихов, и оладушки стали в несколько раз милее
«Заказала клубничное бисквитное пирожное. Мне принесли что-то невероятное!»
Оригинальный желейный торт
Автор конфет вдохновился зеленым луком
А еще в Японии зеленый лук настолько распространен, что его продают даже нарезанным
Даже привычный рис можно подать к столу одновременно оригинально и просто
А иногда можно заморочиться
«Получила в подарок японскую книгу выпечки и потрясающие формочки в виде котов! Вот чем это все закончилось»
«Я впервые испек декорированный ролл! Все еще пытаюсь сносно испечь японский чизкейк, поэтому приятно удивлен, что тут у меня получилось и вкусно, и красиво»
Аппетитный блинный торт, для которого точно не пожалеют фруктов
2 шарика картофельного мороженого в запеченной сладкой картофелине
«Летние вагаси — традиционные японские сладости»
«Гигантский панкейк-башня (и это я заказала полпорции!)»
«Тающий „ледяной мятный шоколад“, который обильно поливают горячим шоколадом сверху»
«Стружка льда с водопадом из клубничного сиропа»
«Первая попытка испечь японский хлеб чигири!»
А вот что получается, когда уже набил руку в этом деле
Бонус: «Решил сделать традиционный испанский десерт чуррос в виде кактуса...»
«...и вот что вышло!»
А вам нравятся блюда азиатской кухни? Что пробовали готовить дома?
Фото на превью AstralCosmos / Reddit
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