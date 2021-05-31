20+ доказательств того, что в Японии к еде очень трепетное отношение

Мы давно уже знаем, что почти все японцы — любители милоты и оригинальных вещей, а их изобретения и фишки из года в год удивляют весь мир. И конечно, не обошлось без еды: к ней у жителей Японии особое отношение. Поэтому рисовые шарики в форме птичек, картофельное мороженое, булочки и печенье в виде животных, панкейки-башни тут можно легко найти и попробовать.

Мы в AdMe.ru считаем, что умение японцев сделать так, чтобы еда была не только вкусной, но и запоминающейся, стоит наивысшей похвалы. А в конце статьи вас ждет бонус о том, что жители Японии любят экспериментировать и с иностранными блюдами.

«Мороженое из розария префектуры Ямагата. Это так красиво — хочу, чтобы вы знали!»

«Приготовила печенье с киви и отсортировала вот так»

А вы когда-нибудь видели настолько милый 3D-латте-арт?

Традиционные японские сладости для тех, кто любит длиннохвостых синиц

Всего пару штрихов, и оладушки стали в несколько раз милее

«Заказала клубничное бисквитное пирожное. Мне принесли что-то невероятное!»

Оригинальный желейный торт

Автор конфет вдохновился зеленым луком

А еще в Японии зеленый лук настолько распространен, что его продают даже нарезанным

Даже привычный рис можно подать к столу одновременно оригинально и просто

А иногда можно заморочиться

«Получила в подарок японскую книгу выпечки и потрясающие формочки в виде котов! Вот чем это все закончилось»

«Я впервые испек декорированный ролл! Все еще пытаюсь сносно испечь японский чизкейк, поэтому приятно удивлен, что тут у меня получилось и вкусно, и красиво»

Аппетитный блинный торт, для которого точно не пожалеют фруктов

2 шарика картофельного мороженого в запеченной сладкой картофелине

«Летние вагаси — традиционные японские сладости»

«Гигантский панкейк-башня (и это я заказала полпорции!)»

«Тающий „ледяной мятный шоколад“, который обильно поливают горячим шоколадом сверху»

«Стружка льда с водопадом из клубничного сиропа»

«Первая попытка испечь японский хлеб чигири!»

А вот что получается, когда уже набил руку в этом деле

Бонус: «Решил сделать традиционный испанский десерт чуррос в виде кактуса...»

«...и вот что вышло!»