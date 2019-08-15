20+ ситуаций, которые доказывают, что с дураком спорить — себе дороже
Говорят, в споре рождается истина, поэтому иногда бывает полезно проиграть в нем и пересмотреть свои взгляды. Принять свою неправоту порой нелегко, а кому-то и вовсе невозможно. Увы, все мы сталкиваемся с такими людьми. Пользователь Reddit задал вопрос: «Какой момент в споре заставил вас осознать, что этому человеку бесполезно что-то доказывать?» — и некоторые ответы показались нам знакомыми.
AdMe.ru выделил самые жизненные, на наш взгляд, ситуации и нарисовал комиксы по теме.
- Когда-то у меня состоялись очень «английские» дебаты о том, что следует первым наливать в чашку: молоко или чай. Оппонент утверждал, что сначала нужно налить молоко. Его аргумент звучал так: «Когда вы добавляете горячую воду к холодному молоку — вы нагреваете его, а когда молоко к воде — вы ее охлаждаете, но я не хочу холодного чая». Я пытался объяснить, что конечная температура будет одинаковой в любом случае, но он уже праздновал свою «победу» и не слушал меня. © Scholesyman
- Коллегу попросили пойти домой, так как она выглядела сильно простуженной. Она ответила: «Не глупите, простуда — это всего лишь аллергия на холод». Тогда и ожоги, видимо, аллергия на огонь. © ebmocces
- Раздражают люди, которые говорят: «Хорошо, это ваше мнение, но у меня есть свое» в споре об объективных фактах, например в науке. «По-моему, два умножить на два равно пяти...» © Dr_Chemiramen
- Когда я сдавал ноутбук, менеджер магазина электроники CeX утверждал, что его процессор не мог нагреться до 100 °C, так как такая температура плавит даже золото. Приятель-техник его поддерживал. Если кому-то интересно, то температура плавления золота — 1 064,18 °C. © NymphoMermaid
- Моя соседка по комнате считала себя экологически просвещенной. Однажды она заявила, что бумажные салфетки вредны для окружающей среды и увеличивают углеродный след. Через неделю она заметила, что я использую многоразовый кофейный фильтр, и посоветовала покупать одноразовые, так как те из бумаги и биоразлагаемые. Окей, тогда что не так с моими бумажными салфетками?! © protomanEXE1995
- У одного парня было отвращение к Стивену Кингу. Якобы тот пишет всякую чушь, из-за которой у читателей психические проблемы. В то же время его любимым фильмом был "Побег из Шоушенка". Когда я доказывал, что это произведение Кинга, он отказывался верить. © masshysteri
- Слышал, как парень объяснял своей девушке, что солнечное затмение — это когда Луна встает между Землей и Солнцем, а лунное — когда Солнце между Землей и Луной. © Beesterd
- Приятель как-то сказал мне: «Неофициальные данные — это все, что мне нужно, потому что они подходят под МОЮ правду и МОЮ реальность». © FuronCryptosporidium
- У нас была новая сотрудница, которая не вписывалась в команду. Я разговаривал с ней о ее ожиданиях, несколько раз пересматривал ее обязанности, но ничего не помогало. В последний раз я спросил: «Как вы думаете, каков ваш самый сильный навык?» И она назвала делегирование. © Wide_Ocelot
- На протяжении недели постоянных споров с бывшим парнем несколько раз недвусмысленно говорила, что мы расстаемся. Однажды он пришел утром и сказал, что, если я не хочу работать над отношениями, тогда мы больше не можем встречаться. Оставалось только согласиться... © lemlang
- Каждый раз, когда у моей девушки кончаются аргументы, она уходит от темы и припоминает мне мои ошибки, совершенные лет 5 назад. «А помнишь ты сжег крафт-макароны тогда? Ты вообще инструкцию читал? Кто, черт возьми, сжигает крафт-макароны?!» © thudly
- Одна дама разговаривала с менеджером. Он был афроамериканцем, а она белая. Они обсуждали свою общую фамилию, а позже выяснили, что их семьи приехали из Южной Каролины. Немного подумав, она воскликнула: «Могу поспорить, мы дальние родственники!» Она выглядела гордой, а менеджер потупил взгляд и ушел, не сказав ни слова. © DulceKitten
- Приятель как-то сказал мне: «Я ненавижу ветряные мельницы. Непонятно, чего от них ждать, и можно израсходовать весь ветер, если построить их слишком много». © EldeederSFW
- Один парень, изучающий японский язык, был уверен, что я произношу свое имя неправильно (я родился в Европе, но у меня японское имя от отца). Он около часа рассказывал мне о японском алфавите и почему я и мой отец-японец неправильно его понимаем. Люди странные. © goodwoodenship
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Играли в «Камень, ножницы, бумага» с бывшим мужем, чтобы определить, кто будет присматривать за ребенком. В первом раунде я бросила «ножницы», он — «камень» и крикнул: «Я выиграл!» Во втором я бросаю «бумагу», а он снова «камень» и снова говорит: «Я выиграл!» «Разве „бумага“ не бьет „камень“?» — спрашиваю я. «Нет, „камень“ бьет все», — отвечает он. Я долго думала над этим, а потом спросила: «Но какой смысл тогда играть?» «Чтобы весело провести время!» — ответил он искренне. © CarmelaMachiato
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Я работал в обувном магазине. Однажды пришла женщина с 3 детьми, чтобы обменять кроссовки одного из них: якобы не подошел размер. После того как она протянула мне коробку с изношенной, вонючей парой обуви, я ответил, что не смогу их перепродать, поэтому обмен невозможен. Мы долго спорили, и в итоге она настояла, чтобы я позвал менеджера. Я был новичком и не смог переспорить эту стерву, но менеджер выставил ее. © Sapphire_Dawn
Случалось ли такое с вами? Какие из подобных ситуаций вас больше всего раздражают?
Иллюстрации Leonid Khan специально для AdMe.ru