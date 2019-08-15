20+ ситуаций, которые доказывают, что с дураком спорить — себе дороже

Играли в «Камень, ножницы, бумага» с бывшим мужем, чтобы определить, кто будет присматривать за ребенком. В первом раунде я бросила «ножницы», он — «камень» и крикнул: «Я выиграл!» Во втором я бросаю «бумагу», а он снова «камень» и снова говорит: «Я выиграл!» «Разве „бумага“ не бьет „камень“?» — спрашиваю я. «Нет, „камень“ бьет все», — отвечает он. Я долго думала над этим, а потом спросила: «Но какой смысл тогда играть?» «Чтобы весело провести время!» — ответил он искренне. © CarmelaMachiato

Я работал в обувном магазине. Однажды пришла женщина с 3 детьми, чтобы обменять кроссовки одного из них: якобы не подошел размер. После того как она протянула мне коробку с изношенной, вонючей парой обуви, я ответил, что не смогу их перепродать, поэтому обмен невозможен. Мы долго спорили, и в итоге она настояла, чтобы я позвал менеджера. Я был новичком и не смог переспорить эту стерву, но менеджер выставил ее. © Sapphire_Dawn