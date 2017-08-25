20 доказательств того, что в совместной жизни может случиться абсолютно все

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Совместная жизнь — штука, безусловно, ответственная и серьезная. Но в ней всегда найдутся моменты, которые поднимут настроение и заставят посмеяться от души. Иногда такие моменты случаются каждый день. AdMe.ru собрал для вас 20 доказательств того, что жить вместе — это невероятно весело и захватывающе.

Во время 12-часовой задержки рейса мой парень куда-то ушел. Когда я его нашла, он смотрел мультики в детском зале

Моя жена нашла способ спрятать свои конфеты ото всех

Зато теперь я знаю, что мой парень принимал сегодня душ

Нашел свою жену в шкафу. Она сидела на полу и плакала. Когда я ее спросил, что случилось, она сказала, что ей нечего надеть

Сегодня у меня день рождения, поэтому мой муж построил для нас крепость из подушек

Когда очень любишь свою девушку

Она сказала, что сшила себе сексуальное платье, специально для меня. Вот так оно выглядит

Так мой муж играет с нашей дочкой

Нашел, где моя жена прячет свои грязные секретики

Мой муж сделал на заказ такой коврик

Жена спросила меня, как я готовлюсь к рождению нашего первого ребенка

Моя девушка боится высоты. Она сказала, что это не проблема и поднялась на вышку

Пришла к мужу на работу и застала его таким

Этапы отчаяния моей жены, когда мы упустили грузовик с мороженым

Моей девушке нужен этот бюстгальтер сегодня вечером, но сушилка сломана

В комнате было слишком светло, но мой муж нашел замечательное решение

Моя девушка спросила меня, почему «этот чертов пылесос опять не работает»

У меня не было фото моей девушки, чтобы положить его в медальон, поэтому я просто нарисовал ее

Моя девушка нарядилась мной на вечеринку в честь моего дня рождения

Когда не подумал о последствиях