20+ доказательств того, что крутого специалиста днем с огнем не сыщешь даже за большие деньги

Наверное, многие слышали выражение «Сделал дело — гуляй смело». Обычно так говорят, если задача выполнена на славу и мастер может отправляться на заслуженный отдых. Однако некоторые понимают эти слова превратно: делают все спустя рукава и торопятся, чтобы просто поскорее отвязаться от работы. В такие моменты остается лишь вздохнуть и надеяться, что найдется тот, кто после них все исправит.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии от пользователей, которые столкнулись с откровенной халтурой, и не смогли удержаться, чтобы не поделиться своими находками в сети.

«У нас многое так работает: вроде оно есть, но функцию не выполняет»

«Захожу в подъезд, а тут мастер интернет провел. Это как вообще? Лучше бы на пол бросил»

«Года 3 назад я захотел набить татуировку. Через 8 часов работы вышло это. Подколки от друзей и знакомых начались практически сразу: „Эй, это ты зачем столько манту сделал?“»

«Нашел это в здании университета»

«У другана в бане кран не повернуть, в левую розетку ничего не вставить. Зато, говорит, удобно, что правую вилку накрутил на трубу, и если ее отсоединять, то не падает и висит»

Парни отлично справились. Главное — видно

«Это суперместо. Повесим дозатор для мыла»

«Немного моего подъезда»

«Он пытался вырвать дерево с корнем»

Может, если нажать 2 раза по 10, то лифт уедет на 20-й этаж?

Да что вы знаете о том, как нужно правильно парковаться!

Интерактивная разметка: канализационный люк можно использовать как пазл

Чуточку не рассчитал

Когда самая выдающаяся достопримечательность в вашем районе — это канализационный люк

«Не в восторге от того, как получилось. Я хотела модный абстрактный дизайн, но они сделали плохенький принт „зебра“. Просто отняли у меня кучу времени!»

Зато вы точно знаете, в какой кабинке занято

Эстетикой здесь и не пахнет, зато практично

«Попробуйте печь блины на слабом огне и перевернуть их на 5 минут раньше, чем они обжарятся, и вы получите что-то вроде этого»

«Эта лестница в моей школе никуда не ведет»

«Грустно, что нужно быть подругой или близким человеком, чтобы маникюр тебе делали качественно и красиво»

«На фото работа этого же мастера. Разный подход?»