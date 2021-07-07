20+ доказательств того, что крутого специалиста днем с огнем не сыщешь даже за большие деньги
Наверное, многие слышали выражение «Сделал дело — гуляй смело». Обычно так говорят, если задача выполнена на славу и мастер может отправляться на заслуженный отдых. Однако некоторые понимают эти слова превратно: делают все спустя рукава и торопятся, чтобы просто поскорее отвязаться от работы. В такие моменты остается лишь вздохнуть и надеяться, что найдется тот, кто после них все исправит.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии от пользователей, которые столкнулись с откровенной халтурой, и не смогли удержаться, чтобы не поделиться своими находками в сети.
«У нас многое так работает: вроде оно есть, но функцию не выполняет»
«Захожу в подъезд, а тут мастер интернет провел. Это как вообще? Лучше бы на пол бросил»
«Года 3 назад я захотел набить татуировку. Через 8 часов работы вышло это. Подколки от друзей и знакомых начались практически сразу: „Эй, это ты зачем столько манту сделал?“»
«Нашел это в здании университета»
«У другана в бане кран не повернуть, в левую розетку ничего не вставить. Зато, говорит, удобно, что правую вилку накрутил на трубу, и если ее отсоединять, то не падает и висит»
Парни отлично справились. Главное — видно
«Это суперместо. Повесим дозатор для мыла»
«Немного моего подъезда»
«Он пытался вырвать дерево с корнем»
Может, если нажать 2 раза по 10, то лифт уедет на 20-й этаж?
Да что вы знаете о том, как нужно правильно парковаться!
Интерактивная разметка: канализационный люк можно использовать как пазл
Чуточку не рассчитал
Когда самая выдающаяся достопримечательность в вашем районе — это канализационный люк
«Не в восторге от того, как получилось. Я хотела модный абстрактный дизайн, но они сделали плохенький принт „зебра“. Просто отняли у меня кучу времени!»
Зато вы точно знаете, в какой кабинке занято
Эстетикой здесь и не пахнет, зато практично
«Попробуйте печь блины на слабом огне и перевернуть их на 5 минут раньше, чем они обжарятся, и вы получите что-то вроде этого»
«Эта лестница в моей школе никуда не ведет»
«Грустно, что нужно быть подругой или близким человеком, чтобы маникюр тебе делали качественно и красиво»
«На фото работа этого же мастера. Разный подход?»
А как вы реагируете, когда видите, что люди недобросовестно выполняют свою работу?
Фото на превью CufOfTea / Pikabu
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