20+ доказательств того, что у высоких свои сложности и радости

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Согласно Книге рекордов Гиннесса, Роберт Уодлоу был самым высоким человеком в мире, чей рост был официально задокументирован, — 272 см. В нашей подборке, конечно,такие гиганты не встречаются, но тоже есть за что, как говорится, зацепиться глазу. Нам стало любопытно, с какими радостями и горестями сталкиваются современные великаны, которым действительно море по колено.

Мы в AdMe.ru уверены, что всякий рост прекрасен, но вот лично автору статьи, с ростом 160 см, нравятся высокие люди, а вам? В бонусе, кстати, вас ждет кое-что неожиданное.

«Одно из моих любимых фото с женой»

«Вот и все, ребята... это то, из чего сделаны мечты! Эта одежда подходит для меня, ведь мой рост 190 см»

«Они не создавали эти вещи для таких высоких людей, как мы»

«Приятный сюрприз в ресторане — второе зеркало специально для нас, великанов (206 см)»

«Я (195 см) ненавидела свой рост. Но сейчас я рядом с мужчиной (170 см), который относится к нашей разнице в росте как к самой нормальной вещи в мире»

И так каждый раз

Это M&M’s

Уровень комфорта — «сардины в банке»

«Подарила подруге свои штаны, чтобы она использовала их как одеяло. Мой рост 195 см»

«Япония не была создана для нас (200 см)»

«Мой рост 185 см, и могу смело заявить, что эти штаны достаточно длинные»

«Я (185 см) с моей лучшей подругой (149 см)»

«Тот редкий момент, когда вы получаете лучшее место в поезде (около 2 м места для ног)»

«На этих фото видно, насколько я высока, мой рост 190 см»

«Не каждый день я (205 см) чувствую себя коротышкой, но он самый высокий человек, которого я когда-либо встречал (231 см)»

«Моя подруга (182 см) и ее „миньоны“»

«Знаете, это плохо, когда душ вмонтирован в потолок, а ты (193 см) все равно не помещаешься»

«Новая квартира ... Представляю вам свой как бы мини-холодильник»

Хоба!

«Думаю, 193 см — это примерно на 30 см выше, чем надо было бы, чтобы пользоваться зеркалом в ванной»

«Кто так же моет посуду?»

«Я (200 см) наконец нашел девушку своего роста!»

«Как куртка смотрится на мне (193 см) и на моей маме (167 см). Хе-хе»

«Я (198 см) и Джерри Соколоски (231 см) — самый высокий человек в Канаде»

Торговый центр в Аммане, Иордания

«215 см, выполняю общественные работы — покраску потолков и установку света, лестница не нужна!»

Бонус: «Мой рост 182 см, и я не гигант, но подумал, что вы, ребята, оцените высоту душевой лейки в моем новом доме»