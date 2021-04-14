20 неоспоримых доказательств того, что жизнь более ироничная штука, чем мы думаем

У Вселенной порой бывает беспощадное чувство юмора, и пользователи этой подборки столкнулись с ним во всей красе. Провести 7 дней в пути, чтобы повернуть обратно, уступить место другому человеку, чтобы получить разбитую машину, и внести предоплату на автомойке, чтобы больше ее не увидеть, — это лишь малая часть ее иронии.

Но, как показывают исследования, с законом подлости вполне можно бороться, если подходить ко всему с оптимизмом. А чтобы вы убедились, что маленькие житейские несуразицы случаются с каждым из нас, AdMe.ru приготовил эту статью.

«В Дании телевизор доставили на указанную улицу, к нужному дому и оставили под проливным дождем. Но дом еще не построили. Просто служба доставки перепутала город»

«Вчера я устанавливал Windows и потерял колпачок от флешки. Нашел его только сегодня, когда решил перекусить вчерашними макаронами с кусочками красного перца»

«На прошлых выходных жена забыла на улице солнцезащитный крем»

«Потянулся за кремом и опрокинул полку в раковину. Пена для бритья лопнула и оставила в раковине трещину. Пока убирал, порезался о нее. Крем был в другой комнате»

«Заплатил $ 100 за биометрический сейф на Amazon»

Технология идентификации ногтей довольно передовая. © aykcak / Reddit

«Включил гриль и потратил 10 минут на поиски поддона для него»

«45 минут ехал в магазин, думая, что в кармане маска. Это был детский носок»

«Сегодня моей девушке исполняется 23 года»

«Рядом с моей квартирой были места для парковки получше, но я решил оставить хорошее место кому-то другому. Вот как отблагодарила меня Вселенная»

«В Айдахо есть только одно шоссе, соединяющее север и юг. Шел 7-й день нашего путешествия...»

«Лекарство от боли в спине лежит на самой нижней полке»

«Я получил это предсказание вскоре после того, как мне поставили диагноз „очаговая алопеция“ (проплешины)»

«Лысеющий мужчина спросил у своего парикмахера: „А почему вы берете с меня полную стоимость стрижки?“».

«Я внес предоплату сразу за несколько лет мойки автомобиля, чтобы сэкономить несколько долларов»

«Автомойка в Мадисоне».

«Я работаю в медицинской компании с многомиллионным доходом. Недавно нам сообщили, как ценят наш труд, и сделали такой подарок — каждому по пакетику масок»

«Мне подарили брелок для поиска вещей, потому что я всегда теряю свои ключи. Теперь я не могу найти ключи, чтобы прицепить их к нему»

«Вчера было +18 °С. А вот чем погода нас порадовала в Миннесоте сегодня»

«Я оставил свои ключи запертыми в грузовике»

«Месяцы экономии, пересек более 8 000 км, провел в самолете 11 часов, и наконец увидел мост Золотые Ворота в Сан-Франциско»

«Я написала половину диссертации, а потом села посмотреть видео о фальшивых произведениях искусства. И там показали ту книгу, которую я использовала как источник»

«На прошлой неделе сдал вещи в химчистку в старом пакете. Когда забирал их, жена долго надо мной смеялась»

«Оказалось, работники химчистки включили в счет и чистку самого пакета, причем она обошлась в 3 раза дороже, чем стоит новый пакет».