20+ учителей, которые заткнут за пояс любого стендап-комика
Порой учителя могут не только научить разбираться в своем предмете, но и преподать пару уроков хорошего юмора. Как вам, к примеру, суровое лицо преподавателя на экране во время важного экзамена или Око Саурона во всю доску? Эта статья докажет вам, что с остроумием и чувством юмора у гуру науки и воспитания все в полном порядке.
Мы в AdMe.ru сделали все возможное, чтобы продемонстрировать вам незаурядные юмористические способности педагогов и дать возможность повеселиться от души вместе с нами.
«Это мой 85-летний учитель физики. Он и его жена устроили бой на световых мечах прямо в классе»
«С помощью проектора преподаватель наблюдал за нами на протяжении всего экзамена»
Надежная защита от опоздавших
«Преподаватель, который в этом месяце будет принимать у нас экзамен, раздает вот такие визитки»
Когда домашнее задание вызывает массу вопросов
Когда преподаватель не очень-то любит разговаривать
На экзамене по математическому анализу преподаватель нарисовал на доске Око Саурона и ушел
«Я учитель старших классов. Мой ученик вытащил из рюкзака чертову подушку и заснул во время экзаменационной недели. Я был искренне впечатлен»
Когда преподаватель нашел твою вторую половинку во время теста
«Забавно, у тебя такие же ответы, как и у твоего друга...»
Когда твой учитель понимает современный юмор
«Когда ты подходишь к учителю в последний учебный день и просишь улучшить твои оценки». «Дормамму, я пришел договориться».
«Эта статуэтка Юлия Цезаря — подставка для карандашей нашего учителя по истории»
«У моего учителя по биологии есть сделанный на заказ штампик с его лицом»
Когда учитель уверен, что звонок только отвлекает от учебы, и не прочь всем об этом напомнить
«Время учиться».
«Мой учитель по графическому дизайну разрешил нам сделать пицца-роллы на принтере для футболок»
«Преподаватель убил муравья в ксероксе, и теперь он на всех наших копиях с заданиями»
Лектор, который умеет поддерживать
Когда твой учитель знает, что такое сарказм, и умело этим пользуется
«Картинка дня. Добро пожаловать обратно в школу».
«Я проверял рабочие компьютеры учителей в местной средней школе и увидел это на одном из столов»
Когда начинаешь с плохой новости и ею же и заканчиваешь
Преподаватель, у которого возможно все. Даже такое
Когда у тебя короткий день перед отпуском, а остальное уже не важно
«Не забудьте забрать своих детей в 14:00, иначе они будут проданы».
А ваши преподаватели были такими же остроумными?
Фото на превью tydollasign1 / Reddit