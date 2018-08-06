20+ учителей, которые заткнут за пояс любого стендап-комика

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Порой учителя могут не только научить разбираться в своем предмете, но и преподать пару уроков хорошего юмора. Как вам, к примеру, суровое лицо преподавателя на экране во время важного экзамена или Око Саурона во всю доску? Эта статья докажет вам, что с остроумием и чувством юмора у гуру науки и воспитания все в полном порядке.

Мы в AdMe.ru сделали все возможное, чтобы продемонстрировать вам незаурядные юмористические способности педагогов и дать возможность повеселиться от души вместе с нами.

«Это мой 85-летний учитель физики. Он и его жена устроили бой на световых мечах прямо в классе»

«С помощью проектора преподаватель наблюдал за нами на протяжении всего экзамена»

Надежная защита от опоздавших

«Преподаватель, который в этом месяце будет принимать у нас экзамен, раздает вот такие визитки»

Когда домашнее задание вызывает массу вопросов

Когда преподаватель не очень-то любит разговаривать

На экзамене по математическому анализу преподаватель нарисовал на доске Око Саурона и ушел

«Я учитель старших классов. Мой ученик вытащил из рюкзака чертову подушку и заснул во время экзаменационной недели. Я был искренне впечатлен»

Когда преподаватель нашел твою вторую половинку во время теста

«Забавно, у тебя такие же ответы, как и у твоего друга...»

Когда твой учитель понимает современный юмор

«Когда ты подходишь к учителю в последний учебный день и просишь улучшить твои оценки». «Дормамму, я пришел договориться».

«Эта статуэтка Юлия Цезаря — подставка для карандашей нашего учителя по истории»

«У моего учителя по биологии есть сделанный на заказ штампик с его лицом»

Когда учитель уверен, что звонок только отвлекает от учебы, и не прочь всем об этом напомнить

«Время учиться».

«Мой учитель по графическому дизайну разрешил нам сделать пицца-роллы на принтере для футболок»

«Преподаватель убил муравья в ксероксе, и теперь он на всех наших копиях с заданиями»

Лектор, который умеет поддерживать

Когда твой учитель знает, что такое сарказм, и умело этим пользуется

«Картинка дня. Добро пожаловать обратно в школу».

«Я проверял рабочие компьютеры учителей в местной средней школе и увидел это на одном из столов»

Когда начинаешь с плохой новости и ею же и заканчиваешь

Преподаватель, у которого возможно все. Даже такое

Когда у тебя короткий день перед отпуском, а остальное уже не важно

«Не забудьте забрать своих детей в 14:00, иначе они будут проданы».

А ваши преподаватели были такими же остроумными?